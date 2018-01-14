2018. január 14.,
vasárnap, Bódog napja

Ellehetetlenítés?

Hír TV

2018. január 14., vasárnap 17:00

12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott.

A műsorban többek között szó lesz arról, hogy hogyan próbálja meg ellehetetleníteni az Állami Számvevőszék a Jobbikot, de amellett sem megyünk el szó nélkül, hogy Konrád György szerint Orbán Ceausescu sorsára juthat. Újra komoly viták várhatók! Tartsanak velünk!

A Szabadfogás január 10-i adása.

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