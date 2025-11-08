Vászonra vitt legenda – Így készült a film Bölöni Lászlóról + videó
Megosztás itt:
2025. november 08., szombat 13:29
| Hír TV
Vannak sportolók, és vannak legendák. Bölöni László az utóbbiak közé tartozik, egy igazi erdélyi ikon, akinek élete a tehetségről, a kőkemény munkáról és a szülőföldhöz való rendíthetetlen hűségről szól. A Svenk ma este egy különleges filmbemutatóval foglalkozik: elkészült a „Bölöni az erdélyi legenda” című alkotás.
„Ujjlenyomattal és Face ID-val védett, mint egy banki szolgáltatás” – Radnai Márk szeptemberben még így büszkélkedett a Tisza-appal. Ehhez képest ma már mindenki számára elérhető térképen mutogatják a 200 ezer regisztrálót. A Híradóban ma este a totális csődöt és a kínos felelősséghárítást elemezzük.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.