Svenk – Magyar film szereplője kapott díjat a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon + videó

Átadták a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál díjait. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Csendes barát női főszereplője, Luna Wedler (a képen) kapta a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni díjat. Az európai koprodukcióban készült filmet a világpremierje napján már öt független zsűris díjazta.

Készül a Kémfeladatok kezdőknek című film, ami egy nagyra vágyó balatoni londínerről szól, aki hirtelen egy hidegháborús hadművelet kulcsfigurájává válik. Kalandos küldetése során rá kell jönnie, belőle sosem lesz szuperkém, viszont átlagemberként is boldog lehet a felesége mellett.

Együttműködési megállapodást írt alá a Global Humane Society és a Nemzeti Filmintézet, amely az állatvédelem és a filmipar mentéspontjában teremt új lehetőségeket. A megállapodás hangsúlyozza, hogy az állatszereplők nem egyszerű kellékek, hanem érző lények, akiknek jólétét a forgatások során mindig biztosítani kell tudományosan megalapozott sztenderdek alapján.

Szeptember 16-a és 21-e között különleges felújított filmklasszikusokat kínál a mozizni vágyóknak a 8. Budapesti Klasszikus Filmmaraton. A Nemzeti Filmintézet által szervezett hatnapos filmünnepen több, mint 100 vetítésre lehet jegyet váltani. A Szent István tér pedig a főváros legnagyobb szabadtéri mozijává alakul, ahol ingyenes vetítésekkel várja majd a közönséget a felújított mozgóképek legnagyobb hazai fesztiválja.