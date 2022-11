Svenk: Számos világsztár csatlakozott az új magyar szuperprodukcióhoz

Megosztás itt:

Adásunkban megszólalt Soós Péter rendező.

Ha Batu kán úgy dönt, folytatja a nyugatra való előrenyomulását, akkor egész Európa története másként alakul. Ebből a szempontból szerintem egész Európa, Magyarország, sőt talán az egész világ közönsége érdeklődésére számot tarthat a film

- mutatott rá.

A filmhez olyan ismert sztárokat is sikerült megnyerni, mint Michael Ironside, a Róma című sorozatban megismert Ray Stevenson, a Gladiátorban is szereplő David Schofield és Eric Roberts is igent mondott a felkérésre.

További témáink:

Különleges filmes trükkük a Hétköznapi kudarcok című filmben.

Bemutatták a Veszélyes lehet a fagyit és stábunk az alkotókkal beszélgetett.

A digitálisan felújított Dögkeselyű című film vetítésével köszönti a 80 éves András Ferenc filmrendezőt a Nemzeti Filmintézet november 21-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

A Jankovicsok című magyar dokumentumfilm felkerült a Filmióra.

Műsorvezető: Zavaros Eszter

Teljes adás: