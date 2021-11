Svenk: Post Mortem - a kulisszák mögött

Megosztás itt:

Rengeteg munka van a horrorhangzás neszeiben, zajaiban, a színészek, köztük Hámori Gabriella is részt vett például a sikolyok felvételében. Ugyanakkor voltak jelenetek, amiket a színészeknek kellett jól megoldaniuk: Schell Judit például búvárok segítségével a palackos merülést is megtanulta egy kulcsfontosságú jelenethez. Erről, és további érdekességekről is mesélnek a szereplők mozimagazinunkban, valamint exkluzív werkes forgatási jelenetekbe is bepillantást nyerhetnek a műsor nézői.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Továbbá:

Vastag Csaba elmesélte, hogy melyik filmélmény volt a legmeghatározóbb az életében

Bemutatták a Magyar Passiót - stábunknak interjút adott Nemcsák Károly színművész, Telekes Péter színművész.

A trailer története

Teljes adás:

HírTV

hirdetés

hirdetés