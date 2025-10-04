Svenk – Már a mozikban az új magyar történelmi kalandfilm + videó

Megosztás itt:

Egy 20 éves fiatal lány, Marék Veronika a 60-as évek elején megírta és megrajzolta a Laci és az oroszlán című mesekönyvét, amit kiadtak és azóta is minden évben kiadnak Japánban, ahol eddig közel 700 ezer példányban kelt el, és ahol a kis piros oroszlán figurája nemzedékek számára jelenti a bátorság elnyerésének szimbólumát. Erről a titokzatos jelenségről készült dokumenumfilm, hogy kiderüljön, mi a különös siker titka a Japánban, illetve itthon.

43 napon át dolgozott a Vidnyánszky Attila rendező az Úri muri meg az Isten című multifilmen, amely Móricz Zsigmond klasszikus regényét kelti új életre a vászon. A nyári forgatásra a Svenk stábja is ellátogatott.

Már látható a mozikban az 1242 – A Nyugat kapujában című film, mely abba a korba repít vissza, amikor a magyar királyság hadseregét megsemmisítik a mongol erők a muhi csatában, és már csak az esztergomi vár áll a mongolok útjában Európa felé. Batu kán, Dzsingisz kán unokája a seregeivel a vár alá érkezik. A vár védelmezőit az esztergomi kanonok és a spanyol Simon kapitány vezeti.

