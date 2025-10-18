Keresés

2025. 10. 18. Szombat
Svenk

Svenk – Magyar filmek premierjével örvendeztetik meg a közönséget + videó

2025. október 18., szombat 13:00 | HírTV

Az adásban többek között szó volt Ákos életrajzi filmjéről, Nemes Jeles László új alkotásáról, a Minden rendben című filmről és Cinemira filmművészeti börzéről is.

  Svenk – Magyar filmek premierjével örvendeztetik meg a közönséget

A tartalomból:

Már a mozikban a Kovács Ákos énekes dalszerző pályáját bemutató zenés portréfilm, Az Ember maradj. Az Ákos sztori. Eddig. című film készítése mintegy három évig tartott. Rengeteg archív anyagot használtak fel, a felvételek során játékfilmes jelenetek sorát és közel harminc órányi beszélgetést rögzítettek.

A Saul fia és a Napszállta után Nemes Jeles László egy minden tekintetben lenyűgöző alkotással tért vissza, amely mélyen megérinti a lelket, miközben gondolkodásra is késztet. Az Árva az Oscar-díjas rendező legszemélyesebb filmje, amely egy fiú nézőpontján keresztül mesél el egy különleges felnövéstörténetet.

A Minden rendben a Nemzeti Filmintézet Inkubátor programjában készült Hajdu Szabolcs főszereplésével és egy súlyos morális dilemmába keveredő apa története. Soós Bálint Dániel rendező a fekete-fehér filmben saját világot próbál megalkotni, ahol a belső vívódásé a főszerep. A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Ezt a gondolatot boncolgatja a kivételes alkotás olyan helyzeteken keresztül, amelyek a nézők meggyőződéseit is felkavarják.

 

Teljes adás:

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

