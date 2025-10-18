Svenk – Magyar filmek premierjével örvendeztetik meg a közönséget + videó

Megosztás itt:

Már a mozikban a Kovács Ákos énekes dalszerző pályáját bemutató zenés portréfilm, Az Ember maradj. Az Ákos sztori. Eddig. című film készítése mintegy három évig tartott. Rengeteg archív anyagot használtak fel, a felvételek során játékfilmes jelenetek sorát és közel harminc órányi beszélgetést rögzítettek.

A Saul fia és a Napszállta után Nemes Jeles László egy minden tekintetben lenyűgöző alkotással tért vissza, amely mélyen megérinti a lelket, miközben gondolkodásra is késztet. Az Árva az Oscar-díjas rendező legszemélyesebb filmje, amely egy fiú nézőpontján keresztül mesél el egy különleges felnövéstörténetet.

A Minden rendben a Nemzeti Filmintézet Inkubátor programjában készült Hajdu Szabolcs főszereplésével és egy súlyos morális dilemmába keveredő apa története. Soós Bálint Dániel rendező a fekete-fehér filmben saját világot próbál megalkotni, ahol a belső vívódásé a főszerep. A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Ezt a gondolatot boncolgatja a kivételes alkotás olyan helyzeteken keresztül, amelyek a nézők meggyőződéseit is felkavarják.

