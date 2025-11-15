Keresés

Svenk – Küzdelem, anyaság és önelfogadás a mozivásznon + videó

2025. november 15., szombat 13:00 | HírTV

Az adásban többek között szó volt egy új magyar, háborús akciófilmről, Nemes Jeles László Árva című produkciójáról, mely már a mozikban van és a Hajrá, Tete! című filmről, mely egy paralimpikon küzdelmes és sikeres életéről szól.

A tartalomból:

A Sárkányok Kabul felett a Magyar Honvédség 2021-ben végrehajtott mentő akciója által inspirált, érzelmekkel teli látványos akciódráma. A film a káoszba süllyedő Kabulban játszódik, ahol katonák és civilek életéért folyik a versenyfutás az idővel. Középpontjában a bátorságot, összetartás és az emberi helytállás áll, a háborús harctér csak díszlet az emberi döntések drámájához. A történet megmutatja, hogy a hősiesség sokszor a legnehezebb pillanatokban a legemberibb gesztusokban születik. A Sárkányok Kabul felett november 20-ától látható a mozikban.

Az Árva egy tizenéves fiú Andor történetét meséli el, aki az apja nélkül próbálja megtalálni a helyét a diktatúra árnyékában. Nemes Jeles László filmjének középpontjában az áll, hogyan fűznek a gyermek az eltűnt apa emlékével és az új, félelmetes nevelőszülő figurával. A dráma az apa szeret és az identitás kérdését is felveti. Egyszerre emberi sorsfilm és történelmi tükör, miközben érzékenyen ábrázolja a fiú belső küzdelmeit. A mozikban már nagy sikerrel játsszák, a Svenk pedig a főszereplőt kérdezte a forgatási élményeiről.

A múlt hétvégén a Toldi Moziban nyitotta meg kapuit a Nemzetközi Speciális Filmfesztivál. A rendezvény a fogyatékossággal élő emberek történeteit és alkotásait állította középpontba. A fesztivál nyitó és egyben premier filmje a Hajrá, Tete! volt, amely Illés Panni paralimpiai bajnok úszó életét mutatja be. A dokumentumfilm őszintén mesél a sportolók küzdelmeiről, anyaságáról és az önelfogadásunk gyárról. A Hajrá, Tete! felemelő példája lett annak, hogy a legnagyobb nem sokszor nem az aranyérem, hanem önmagunk állfogadása. A Svenk ott volt a bemutatón.

 

