Svenk: Kojot négy lelke + videó

Március 14-én robban be a mozikba az év legjobban várt történelmi kalandfilmje, egy új animációs film szintén premierre vár. Ismét a legizgalmasabb híreket hozta el a Svenk stábja. Műsorvezető: Zavaros Eszter.

A Svenk mostani adásában a magyar animáció története mellett téma lesz a Most vagy soha című film jelmezkavalkádja és egy gőzerővel készülő új magyar filmsorozat.

Svenk: Szendrey Júlia szerepében Mosolygó Sára + videó

Alig egy hónap múlva mindenki megismerheti Petőfi Sándor és a márciusi ifjak történetét. Március 14-én mutatják be a mozik, a Most vagy soha! című kalandfilmet. Most bemutatjuk azt a színésznőt, aki Szendrey Júliát alakítja.