Svenk - Kern András: Fiatalabbnak jobb szerettem lenni

Kern András a magyar színjátszás egyik legnépszerűbb, legtöbbet foglalkoztatott művésze, akinek sajátos karaktere, fanyar humora, bensőséges játékstílusa tudatos szerepfelépítéssel párosul. Százharmincnál is több darabban szerepelt.

A Vígszínházban és a Pesti Színházban jelenleg is több darabban lép színpadra

Számos filmben és tévéjátékban szerepelt, a legemlékezetesebbek: a Régi idők focija, a Ripacsok, Az elvarázsolt dollár, a Meseautó, a Csocsó, az Egy szoknya, egy nadrág. Bujtor István Ötvös Csöpi-filmjeiben ő volt Kardos doktor, a kétbalkezes nyomozó. A miniszter félrelép című filmvígjátékot közösen rendezte Koltai Róberttel, a Sztracsatellának nemcsak főszereplője, hanem forgatókönyvírója és rendezője is volt. 2016-ban mutatták be Gondolj rám című filmjét, amelynek rendezése mellett a főszerepet is eljátszotta.

Műsorvezető: Zavaros Eszter