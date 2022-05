Svenk: Fejest ugrunk a „vizes” filmek világába

Megosztás itt:

Adásunkból kiderül az is, hogy mik a kedvenc filmjei Kamarás Iván színésznek.

A nemzet aranyai

Befejeződött A nemzet aranyai című dokumentumfilm forgatása. Ki ne emlékezne a Kemény Dénes vezette Aranycsapatra. Ez a pólós film azt mutatja be, hogy a csapat miként élte meg az a 12 évet, amikor gyakorlatilag végigverték a világot.

A Tüskevár a Filmión

Fekete István 1957-ben írta meg Tüskevár című ifjúsági regényét, amelyből 1966-ban televíziós sorozat is készült. A népszerű történetből Balogh György rendező és Gulyás Ákos operatőr készített filmet, amelyet 2012-ben mutattak be. Mostantól ez a film is fenn van a Filmión.

Műsorvezető: Zavaros Eszter

