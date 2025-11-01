Svenk – Az Árva a múlt héten végre megérkezett a mozikba + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

A Saul fiával Oscar-díjas Nemes Jeles László harmadik filmjét hosszú várakozás előzte meg. Az Árva a múlt héten végre megérkezett a mozikba. A film egy gyerek, Andor történetén keresztül teszi fel a XX. századi magyar történelem elfojtott kérdéseit. A magyar, francia, német, brit produkcióban készült film meghívást kapott a 82. Velencei Filmfesztivál versenyprogramjába, és Magyarország idei nevezettje a 98. Oscar-díj nemzetközi film kategóriájában.

Befejeződött a Bélyeg című tévéfilm forgatása. A film két nyomdászról szól, akik parancsba kapják, hogy előrekészítsenek gratuláló bélyeget a magyar válogatott világbajnoki győzelméhez. Csak hogy a legendás aranycsapat 1954-ben elveszíti a svájci döntőt. A Svenk ott járt a forgatáson.