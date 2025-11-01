Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 01. Szombat Marianna napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Svenk

Svenk – Az Árva a múlt héten végre megérkezett a mozikba + videó

2025. november 01., szombat 13:00 | HírTV

A Svenkben ezúttal zömében a magyar filmgyártás legújabb mozi- és tévé produkcióiról volt szó.

  • Svenk – Az Árva a múlt héten végre megérkezett a mozikba + videó

A tartalomból:

A Saul fiával Oscar-díjas Nemes Jeles László harmadik filmjét hosszú várakozás előzte meg. Az Árva a múlt héten végre megérkezett a mozikba. A film egy gyerek, Andor történetén keresztül teszi fel a XX. századi magyar történelem elfojtott kérdéseit. A magyar, francia, német, brit produkcióban készült film meghívást kapott a 82. Velencei Filmfesztivál versenyprogramjába, és Magyarország idei nevezettje a 98. Oscar-díj nemzetközi film kategóriájában. 

Befejeződött a Bélyeg című tévéfilm forgatása. A film két nyomdászról szól, akik parancsba kapják, hogy előrekészítsenek gratuláló bélyeget a magyar válogatott világbajnoki győzelméhez. Csak hogy a legendás aranycsapat 1954-ben elveszíti a svájci döntőt. A Svenk ott járt a forgatáson.

 

További híreink

Ezért létfontosságú a klíma tisztítása – sokan nem is sejtik, mekkora veszélyt rejt a légkondijuk

Bosszúra szólította fel az Amerikai Egyesült Államokat és Európát Volodimir Zelenszkij + videó

Ide még Reviczky Gábor és Schell Judit is kevés volt: Rémesen rossz lett az első magyar horrorfilm

Így zúznák szét a gazdaságot Magyar Péterék, ha elérik céljukat

Búcsút inthetsz a kábelrengetegnek a Lidl szuper termékével

Osztrák szabadságpárti politikus: külpolitikai botrány, ha a Strabag belefolyik a magyar kampányba

Zelenszkij személyében fenyegette meg Putyint

Aki ebbe a vércsoportba tartozik, lassabban öregszik

Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest

További híreink

Döntő ütközet zajlik Pokrovszknál

Buszterminál helyett római birodalmi kincs: a régészek megtalálták Dácia leggazdagabb városát

Bosszúra szólította fel az Amerikai Egyesült Államokat és Európát Volodimir Zelenszkij + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Döntő ütközet zajlik Pokrovszknál
2
Több mint baleset? Szabotázs gyanúja merül fel a százhalombattai tűzesetnél
3
Kiábrándult hang – Tisza-támogató vallomása a brüsszeli árulásról
4
Órákon át erőszakolt három férfi egy 18 éves lányt Szegeden
5
Bosszúra szólította fel az Amerikai Egyesült Államokat és Európát Volodimir Zelenszkij + videó
6
Zelenszkij személyében fenyegette meg Putyint
7
Venezuela orosz fegyverekkel akar az Egyesült Államokkal szembeszállni
8
Szijjártó Péter: Döntés született arról, hogy létrejön a hatodik Konfuciusz Intézet Magyarországon
9
Vezércikk: A nagy „Kulja-pánik” – Ki meri vállalni a következő leégést Takács Péterrel szemben?+ videó
10
A bűnrészes csend: Egy hároméves gyermek halála és a szülői árulás mélységei

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!