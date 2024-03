Svenk: Animációs film mutatja be, hogy milyen volt 90-es években az utazás + videó

Svenk: Ilyen izgalmas volt a Most vagy soha! premierje + videó

A Svenk ebben az adásában a Most vagy soha! premierjén történtekről számol be Zavaros Eszter és a stáb, de megszólal a műsorban a Semmelweis című film jelmeztervezője, illetve Trill Zsolt színművész az utóbbi évek magyar filmjeinek akciójeleneteiről is beszél.