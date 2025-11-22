Keresés

2025. 11. 22. Szombat
Svenk – A háborús háttér csak díszlet az emberi döntések drámájához + videó

2025. november 22., szombat 13:00 | HírTV
Törőcsik Mari Dobó Kata Sárkányok Kabul felett

A Svenk legújabb adásában többek között szó volt a Sárkányok Kabul felett című új magyar akció-dráma premierjéről, egy Dobó Kata által rendezett romantikus fantasy-vígjátékról és születése 90. évfordulója apropóján Törőcsik Mari filmjeiről is.

  • Svenk – A háborús háttér csak díszlet az emberi döntések drámájához + videó

A tartalomból:

Megérkezett a mozikba a Sárkányok Kabul felett, ami egy érzelmekkel teli látványos akciódráma. A filmet a Magyar Honvédség 2021-ben végrehajtott mentőakciója inspirálta. A történet a káoszba süllyedő Kabulban játszódik, a háborús háttér azonban csak díszlet az emberi döntések drámájához, ahol katonák és civilek életéért folyik a versenyfutás az idővel. Középpontjában a bátorság, az összetartás és az emberi helytállás áll. A történet pedig megmutatja, hogy a hűségesség sokszor a legnehezebb pillanatokban a legemberibb gesztusokból születik. A Sárkányok Kabul felett díszbemutatóján a Svenk is ott járt.

Dobó Kata egy fiatal lány felnövéstörténetéről forgatott romantikus vígjátékot. A Hermányi Mariann és Kádár L. Gellért főszereplésével készült Még egy kívánság című produkció azért is különleges lesz, mert romantikus fantasy-vígjáték eddig alig készült a magyar piacon. Jelenleg az alkotócsapat az utómunkákon dolgozik. A film vezető rendezője Dobó Kata, társrendezője Szilágyi Fanni, a forgatókönyvet Kovács M. András jegyzi, a producerek pedig Helmeczy Dorottya és Kálomista Gábor. A nézőkre szerelem, humor, zene, egy titokzatos kívánságfüggöny – és sok-sok fordulat vár. 

A színésznő. Az ország egyik legismertebb arca, a korszakos művész, 90 éves lenne a magyar film és színház történet egyik legjelentősebb alakja, Törőcsik Mari. A háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművésznő pályája során 176 filmben és több mint 100 szerepben játszott. Csodás alakításaival örökké él az emlékezetünkben. Számos Törőcsik Mari főszereplésével készült alkotás elérhető a Filmio kínálatában.

 

Teljes adás:

Kapcsolódó tartalmak

