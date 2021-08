Svenk: Sopsits Árpád és az Idegek játéka

A negyedik járványhullám az ősz elején jöhet és enyhébb lehet az előzőeknél - közölte a Magyar Nemzettel a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója. Velkey György ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy leginkább az oltatlan fiataloknál okozhat bajt a fertőzés. Ne az emberi életek árán akarjon a baloldal politikai tőkét kovácsolni - figyelmeztetett Kásler Miklós. Az emberi erőforrások minisztere az Életközelben című videósorozatban azt fejtegette, hogy addig nem közölnek adatokat, míg megfelelő számú vizsgálati eredmény nincs a birtokukban. A fogyatékossággal élők is méltó módon ünnepelhetnek augusztus 20-án - mondta el videójában a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott. Nyitrai Zsolt felidézte, hogy a kormány szövetséget kötött a fogyatékossággal élőket képviselő szervezetekkel. Újabb tízmilliós büntetést kapott Ferencváros - közölte a városrész fideszes önkormányzati képviselője. Gyurákovics Andrea elmondta: a Közbeszerzési Döntőbizottság amiatt szabott ki bírságot, mert az önkormányzat parkolási cége megsértette a közbeszerzési törvényt. A kerületi Fidesz arra szólította fel Baranyi Krisztinát, hogy ne herdálja el a ferencvárosiak pénzét. Változatlan stabil kilátással megerősítette Magyarország államadósság-kötelezettségeinek „BBB/A-2” szintű, befektetési ajánlású osztályzatát a Standard & Poor's globális pénzügyi szolgáltató csoport hitelminősítő részlege. Tavaly év vége óta mindössze 184 ezer, addig moratóriumban lévő lakossági hitelt kezdtek el újra fizetni, 1,3 millió kölcsönt viszont még mindig nem törlesztenek - írja a Népszava. Magyarország egy morzsányit sem enged pénzügyi szuverenitásából, és mivel a Biden-adó súlyos károkat okozna a hazai gazdaságnak, a vállalkozásoknak és az embereknek, ezért elutasítja azt - mondta Tállai András államtitkár. A jövő nemzedékéről hazafias honvédelmi nevelést nyújtva kell gondoskodni a mai fiatalokról - mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A következő évtized a magyar büszkeség évtizede lesz - emelte ki Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter Palicson, a Vajdasági Magyar Szövetség Szent István-napi ünnepségén. A koronavírus-fertőzöttek száma 206,2 millió, a halálos áldozatoké 4,3 millió a világon. Továbbra is sok az új fertőzött Ausztriában. Az elmúlt 24 órában mintegy ezren betegedtek meg. Szlovénia szigorít a határátlépés szabályain, és augusztus 23-tól azoknak is védettségi igazolást kell felmutatniuk a határokon, akik csak átutaznak az országon. Csaknem 215 ezren tüntettek Franciaország-szerte szombaton a koronavírus-járvány megfékezése érdekében életbe léptetett korlátozások ellen. Az új típusú koronavírus delta variánsának terjedése miatt ismét korlátozásokat vezetnek be a hatóságok Iránban hétfőtől augusztus 21-ig. Mazar-i-Sarifot, Észak-Afganisztán legjelentősebb városát, Balh tartomány székhelyét is elfoglalták a szélsőséges iszlamista tálib felkelők. Ausztria kitart az országban tartózkodó, menekültstátusszal nem rendelkező afgánok kitoloncolása mellett. Csehország a kabuli nemzetközi repülőtérre menekítette az afgán fővárosban dolgozó diplomatáit - jelentette be Jakub Kulhánek cseh külügyminiszter. A litván elnök a parlament kérésére rendeletet írt alá a hadsereg bevetéséről a fehérorosz határon az illegális bevándorlók áradatának feltartóztatására - jelentette a BNS balti hírügynökség. Harc nélkül megadta magát a radikális iszlamista táliboknak a közép-afganisztáni Dajkundi tartomány, és a keleti Nangarhar tartomány székhelye, Dzsalálábád városa is elesett. Asraf Gáni afgán elnök bejelentette a nemzethez intézett tévébeszédében, hogy kormánya konzultációt folytat helyi vezetőkkel és nemzetközi partnerekkel a válság politikai rendezéséről, amellyel a béke és a stabilitás megteremtése a cél az országban. Afganisztáni offenzívájuk azonnali beszüntetésére szólította fel a radikális iszlamista tálibokat António Guterres ENSZ-főtitkár, aki figyelmeztetett, hogy „Afganisztán kicsúszik az ellenőrzés alól”. Boris Johnson brit miniszterelnök kizárta a katonai megoldás lehetőségét a radikális iszlamista tálibok megerősödésének megakadályozására Afganisztánban. Tovább nőtt a Törökország északi részén, a Fekete-tenger partján fekvő Kastamonu, Sinop és Bartin tartományt sújtó áradások halálos áldozatainak száma, immár negyven a török katasztrófavédelem közlése szerint. Lezuhant egy tűzoltó repülőgép Törökországban. A fedélzeten tartózkodó nyolc személy életét vesztette. Legalább húszan életüket vesztették vasárnapra virradóra az észak-libanoni Akkar városában egy üzemanyagtartály felrobbanása következtében. Több mint ötven embert szállítottak kórházba New York államban egy buszbaleset következtében. A tartós heves eső újabb áradást, földcsuszamlásokat okozott pénteken és szombaton a Japán délnyugati részén található Kjúsú szigeten. Előzőleg a hatóságok több százezer lakost szólítottak föl, hogy biztonságos helyre menjen otthonából. Legalább 304 ember vesztette életét, és több mint 1800-an sérültek meg a Haitit megrázó 7,2-es erősségű földrengésben. Négy csoportban 65 határsértőt tartoztattak föl a rendőrök Ásotthalom és Mórahalom közigazgatási területén. Meghalt egy gyalogos, akit elgázolt egy autó szombaton késő éjszaka Sajószentpéter külterületén. Árokba borult egy autóbusz az M7-es autópályán Szabadbattyán térségében, a Budapest felé vezető oldalon. Hőség és zivatarveszély miatt is figyelmeztetéseket adtak ki mára. A budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon ásványvizet biztosít utasainak a MÁV-Start a hőségriasztás ideje alatt. Labdarúgó NB I: Paks-Debrecen 3:3; Ferencváros-Mezőkövesd 4:1; Gyirmót FC Győr-MOL Fehérvár FC 1:1 Vállműtét miatt legalább hat hónapig nem kézilabdázhat Kovacsics Anikó, a bajnoki címvédő Ferencváros és az olimpiai hetedik helyezett magyar válogatott irányítója.