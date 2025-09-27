Keresés

Sikertörténet: Ez lett 1990 után a legnézettebb magyar film – A Demjén Ferenc slágereken alapuló romantikus vígjáték

2025. szeptember 27., szombat 13:00

Hogyan tudnék élni nélküled? A Demjén-slágerekkel fűtött, nosztalgikus romantikus vígjáték letarolta a mozikat, és az 1990 utáni magyar filmgyártás legnézettebb filmje lett! Szökés a Balatonról, titkos gyermek és évtizedes titkok, nemcsak egy film, hanem egy igazi kulturális jelenség, amelynek már készül a musical és a folytatás is!

  • Sikertörténet: Ez lett 1990 után a legnézettebb magyar film – A Demjén Ferenc slágereken alapuló romantikus vígjáték

A film, ami megállította az országot: a "Hogyan Tudnék Élni Nélküled?" jelenség

 A 2024-es "Hogyan tudnék élni nélküled?" című film elsöprő sikert aratott, és nem csupán az év, de az 1990 utáni magyar filmgyártás legnézettebb filmje lett. Az Orosz Dénes rendezésében készült romantikus, zenés filmvígjátékra több mint 900 ezren váltottak jegyet. A film alapját Demjén Ferenc időtálló slágereinek szövegei adják, amelyek egy fiktív, évtizedeken átívelő szerelmi történetet mesélnek el.

A siker miatt a történet tovább él: készül a színházi musical változata, valamint a mozifilm folytatása is, "Mindig ugyanúgy" címmel.

 Demjén slágerekkel kódolt szerelmi történet

 A film a Major-testvérek – Lili, Döme és Luca – szemszögéből indul, akik édesanyjuk, Eszter fiatalkori naplóját találják meg. A napló részletesen beszámol egy bizonyos Tatai Gergővel (Ember Márk) való, apjuk előtti, intenzív románcról, amely az 1994-es Balatonnál kezdődött.

 A balatoni nyár és a Kuplung zenekar

 A történet 1994 nyarára repít vissza: Eszter (Törőcsik Franciska) a Balatonon találkozik Gergővel és zenekarával, a Kuplunggal. Gergő felfedezi Eszter tehetségét, és ráveszi, hogy helyettesítse sérült zongoristájukat. A fellépés során Eszter először érzi magát szabadnak, majd csók csattan Gergővel.

A románc gyorsan kibontakozik, de Eszter szigorú édesapja, András, és az Esztert eljegyezni készülő Márton (Marics Péter) árnyéka vetül rá. A szétválás pontja akkor jön el, amikor egy évvel később Márton meglepetésként elhívja a Kuplung zenekart Eszter születésnapi eljegyzésére. Gergő az ünnepségen nem bírja féken tartani az érzéseit, és elrabolja Esztert egy zenei kavalkád keretében.

 Drámai titok és késleltetett szerelem

 Gergő megkéri Esztert, hogy szökjön meg vele Londonba. A lány belemegy, felbontja eljegyzését Mártonnal, de az indulás éjszakáján az édesapja bezárja a lakásba, hogy megakadályozza a szökést. Gergő, azt hívén, hogy Eszter meggondolta magát, egyedül utazik el.

A napló olvasása után kiderül a drámai titok: Eszter nem azért késett, mert meggondolta magát, hanem mert apjának szívrohama volt. Apja halála után tudta meg, hogy terhes Gergőtől (Lili valójában az ő lánya), de Márton támasza mellett végül hozzá ment feleségül, aki sajátjaként nevelte Lilit.

A film a jelenben happy enddel zárul: Lili felveszi a kapcsolatot az időközben sikeres zenésszé vált Gergővel (Ember Márk), aki segít beindítani a lánya karrierjét. Eszter végül felkeresi Gergőt, ahol az évtizedekig tartogatott leveleik mellett meghatódva üdvözlik egymást. Lili pedig, miután békét köt a múlttal, új esélyt ad a szerelemnek is egy randimeghívás elfogadásával.

Forrás: Wikipédia

Fotó: Facebook

