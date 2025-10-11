Ember maradj: Megérkezett a film, ami bemutatja az igazi Kovács Ákost

Megosztás itt:

A Hír TV Svenk című mozimagazinja bemutatta a hamarosan a mozikba kerülő, "Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig." című portréfilmet. A Kriskó László rendezésében készült alkotás nemcsak a Kossuth-díjas rocksztárt, hanem a hitét büszkén vállaló, dalain keresztül evangelizáló embert is megmutatja, példát adva a ma felnövő generációknak.

"Ember maradj": A film, ami bemutatja az ikont a maszk mögött

Október 16-tól a mozikban a régóta várt, Nemzeti Filmintézet által támogatott portréfilm Kovács Ákosról. A Svenk riportjából kiderül, a film célja, hogy a színpadról ismert előadóművész mellett az embert, az álmodozót, a kreatív alkotót is bemutassa. A rendező, Kriskó László szerint a film kendőzetlen őszinteséggel mutat be egy olyan életutat, amely magasságaival és mélységeivel együtt példát adhat a ma felnövő generációknak.

A "plusz": A hit, ami a dalok mögött van

A film azonban többről szól, mint egy zenei karrier összefoglalása. Rávilágít arra a tényre is, amit sokan talán nem tudatosítanak: Ákos nemcsak a magyar könnyűzenei élet ikonja, hanem egy tanúságtevő keresztény testvérünk is. A művész sosem rejtette véka alá a hitét, rendszeresen felolvas a szentmisén, és nyíltan beszél Istenről a médiában. A Svenk riportja is utal rá, hogy ez a mély hit az, ami a dalok mögött áll, és ami Ákos művészetét egyfajta modern evangelizációvá teszi, minden magyar emberhez szólva.

A nemzeti érték, amit védeni kell

Egy olyan korban, ahol a globális kultúra a felszínességet és az értékvesztést hirdeti, egy olyan alkotó, mint Ákos, aki a magyar kultúrát, a mély gondolatokat és a keresztény hitet képviseli, felbecsülhetetlen nemzeti érték. Az "Ember maradj" című film nem csupán egy portré, hanem egy fontos állásfoglalás is amellett, hogy a hit, a haza és a tehetség hármasa olyan erős alapot adhat, amelyre egy egész életművet és egy nemzetet is építeni lehet.

Nézze meg a Svenk riportját, és készüljön az év egyik legfontosabb magyar filmjének bemutatójára!

Fotó: Youtube/képernyőkép