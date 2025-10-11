Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 11. Szombat Brigitta napja
Jelenleg a TV-ben:

Riasztás

Következik:

Monitor 14:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Svenk

Ember maradj: Megérkezett a film, ami bemutatja az igazi Kovács Ákost

2025. október 11., szombat 13:00 | Hír TV
kereszténység dokumentumfilm Ákos hit Kovács Ákos Hír TV Nemzeti Filmintézet Svenk Ember maradj Kriskó László

A Hír TV Svenk című mozimagazinja bemutatta a hamarosan a mozikba kerülő, "Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig." című portréfilmet. A Kriskó László rendezésében készült alkotás nemcsak a Kossuth-díjas rocksztárt, hanem a hitét büszkén vállaló, dalain keresztül evangelizáló embert is megmutatja, példát adva a ma felnövő generációknak.

  • Ember maradj: Megérkezett a film, ami bemutatja az igazi Kovács Ákost

A Hír TV Svenk című mozimagazinja bemutatta a hamarosan a mozikba kerülő, "Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig." című portréfilmet. A Kriskó László rendezésében készült alkotás nemcsak a Kossuth-díjas rocksztárt, hanem a hitét büszkén vállaló, dalain keresztül evangelizáló embert is megmutatja, példát adva a ma felnövő generációknak.

"Ember maradj": A film, ami bemutatja az ikont a maszk mögött

Október 16-tól a mozikban a régóta várt, Nemzeti Filmintézet által támogatott portréfilm Kovács Ákosról. A Svenk riportjából kiderül, a film célja, hogy a színpadról ismert előadóművész mellett az embert, az álmodozót, a kreatív alkotót is bemutassa. A rendező, Kriskó László szerint a film kendőzetlen őszinteséggel mutat be egy olyan életutat, amely magasságaival és mélységeivel együtt példát adhat a ma felnövő generációknak.

A "plusz": A hit, ami a dalok mögött van

A film azonban többről szól, mint egy zenei karrier összefoglalása. Rávilágít arra a tényre is, amit sokan talán nem tudatosítanak: Ákos nemcsak a magyar könnyűzenei élet ikonja, hanem egy tanúságtevő keresztény testvérünk is. A művész sosem rejtette véka alá a hitét, rendszeresen felolvas a szentmisén, és nyíltan beszél Istenről a médiában. A Svenk riportja is utal rá, hogy ez a mély hit az, ami a dalok mögött áll, és ami Ákos művészetét egyfajta modern evangelizációvá teszi, minden magyar emberhez szólva.

A nemzeti érték, amit védeni kell

Egy olyan korban, ahol a globális kultúra a felszínességet és az értékvesztést hirdeti, egy olyan alkotó, mint Ákos, aki a magyar kultúrát, a mély gondolatokat és a keresztény hitet képviseli, felbecsülhetetlen nemzeti érték. Az "Ember maradj" című film nem csupán egy portré, hanem egy fontos állásfoglalás is amellett, hogy a hit, a haza és a tehetség hármasa olyan erős alapot adhat, amelyre egy egész életművet és egy nemzetet is építeni lehet.

 Nézze meg a Svenk riportját, és készüljön az év egyik legfontosabb magyar filmjének bemutatójára!

Fotó: Youtube/képernyőkép

További híreink

Elhúzták Rúzsa Magdi nótáját – videó

A szabadság paradoxona: Gondolatok Krasznahorkai Nobel-díjas válasza kapcsán

Gyomorforgató valóságshow: patkányokon és rovarokon élt a győztes, alig ötmilliót nyert

Az örmény klasszis nyomdafestéket nem tűrően tálalt ki a mai vb-selejtező előtt + videó

Nem hitte, hogy ez még megtörténhet: Sydney van den Bosch testét csak egy fehér fátyol takarja

Kunhalmi Ágnes leleplezte Magyar Pétert, borult az egész Tisza-terv

További könnyítések érkeznek az Otthon Start hitelprogramban + videó

„Egy ETO–Fradi mindig más" – már Pálinger Katalin is a szombati rangadó lázában ég

Magyar Péter új szakértője: a múlt kísértetei és a jövő veszélyei

További híreink

Magyar Péter új szakértője: a múlt kísértetei és a jövő veszélyei

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

Gratulálunk Brüsszelnek! Így kell tönkretenni egy kontinenst

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Putyin: Oroszország hamarosan bejelentheti, hogy új fegyverrel rendelkezik, a tesztelések sikeresen zajlanak
2
A szabadság paradoxona: Gondolatok Krasznahorkai Nobel-díjas válasza kapcsán
3
Miniszterelnök-casting Párizsban: a nyertes a korábbi vesztes
4
Váratlanul a pesterzsébeti piacon jelent meg Orbán Viktor + videó
5
Ismét sikerült egyenlítenünk az ukránokkal
6
Magyar Péter új szakértője: a múlt kísértetei és a jövő veszélyei
7
Nem nézhetjük tétlenül! - Orbán Viktor bejelentette a béke-aláírásgyűjtést
8
Dunába vetette magát az esztergomi mentőállomás vezetője – keresése még tart
9
Újabb pofon Brüsszelnek: Babis elzárja az ukrán pénzcsapot
10
Gyurcsány embere a Tisza Párt rendezvényén dicsérte a legutáltabb egészségügyi intézkedést + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!