Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 25. Szombat Blanka, Bianka napja
Jelenleg a TV-ben:

Riasztás

Következik:

Monitor 14:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Svenk

A kabuli káosz és a magyar katonák – A Sárkányok Kabul felett elemzése - Svenk + videó

2025. október 25., szombat 13:00 | Hír TV

Sokan azt hiszik, a Sárkányok Kabul felett egy egyszerű magyar akciófilm, ami hollywoodi mintára készült. Tévednek. Dyga Zsombor filmje valójában egy modern kori hősi eposz. Ez a film nem a háborúról, hanem az emberségről és a helytállásról szól a teljes káosz közepén. Ez a 2021-es kabuli mentőakció, a "Sámán Pajzs" hadművelet története – egy olyan pillanat, amikor a magyar katonák megmutatták a világnak, mit jelent a professzionalizmus és a kötelességtudat.

  • A kabuli káosz és a magyar katonák – A Sárkányok Kabul felett elemzése - Svenk + videó

Amikor 2021-ben a NATO-erők kivonultak Afganisztánból, Kabul a pokol kapujává változott. A repülőtér összeomlott, a tömeg pánikba esett, a rend megszűnt. És ebben a kilátástalan helyzetben egy maroknyi magyar katona kapott egy lehetetlennek tűnő feladatot: mentsenek ki 540 embert.

A Sárkányok Kabul felett ezt a valós eseményt dolgozza fel. De miért fontos ez nekünk?

Ez nem Hollywood, ez a valóság

A film legnagyobb ereje a hitelességében rejlik. A Honvédelmi Minisztérium és a hadsereg szakmai segítségével készült el. Nem felpumpált szuperhősöket látunk, hanem valódi magyar katonákat (Jászberényi Gábor, Hajmási Dávid és mások alakításában), akik fegyelmezetten, éles lőszer nélkül (!) hajtottak végre egy életveszélyes mentőakciót. A film bemutatja azt a feszültséget, amikor a parancs és a lelkiismeret ütközik.

Több mint akció: Morális dráma

A film középpontjában nem csak a lövöldözés áll. Ott van Mészáros Blanka karaktere, az orvosnő, akinek a káosz közepén kell döntenie életről és halálról, átlépve szakmai és emberi határokat. A film azt a kérdést teszi fel: mit teszel, amikor minden összeomlik körülötted? A magyar katonák válasza az emberség és a kötelesség volt.

Egy elfelejtett nemzeti siker

Miközben a világ a kudarcot látta Kabulban, mi, magyarok egy sikeres mentőakciót hajtottunk végre. 540 embert – magyarokat, osztrákokat, amerikaiakat és afgán segítőket, köztük 180 gyereket – hoztunk haza. A Sárkányok Kabul felett ennek a méltatlanul keveset emlegetett hőstettnek állít emléket.

Összegzés: Ez a film tehát nem csak egy izgalmas akciódráma, hanem egy nemzeti önbecsülésünket erősítő alkotás. Azt mutatja be, hogy a magyar katona a világ legveszélyesebb pontján is képes a legmagasabb szinten teljesíteni. Egy történet a helytállásról, amit mindenkinek látnia kell.

Fotó: NFI

További híreink

Itt a leleplezés! Ennyien voltak valójában Magyar Péter háborús menetén

A pokol kapujában: Castel elemzése megmutatja, miért van most nagyobb szükség Budapestre, mint valaha

Lidl: szuper áron lehet a tiéd a 39 részes Parkside készlet

Itt a fordulat: tárgyalóasztalhoz ülnek az oroszok és az amerikaiak

Vérig sértődött Mohamed Szalah, súlyos döntésre szánta el magát

Támadásba lendült az orosz hadsereg – hatalmas a káosz az ukrán fronton

Nagyinterjú: Mit kell tudni Hatvanpusztáról? – Orbán Viktor édesanyja most elárulta + videó

Szoboszlai Dominik 25 éves lett: 25 év-25 kép – fotók

Nagy győzelmet aratott a magyar válogatott Luxemburg ellen

További híreink

Nagy győzelmet aratott a magyar válogatott Luxemburg ellen

Kiderült, ki a vasárnapi motoros tragédia áldozata

Stratégiai művelet formáját ölthet alakot az orosz atomcsapás Ukrajnára

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Magyar Péter 22-es csapdája: a hazugság vagy az életveszély? - nagy bajban
2
Nagyinterjú: Mit kell tudni Hatvanpusztáról? – Orbán Viktor édesanyja most elárulta + videó
3
Egy tanárnő kiábrándult levele a Tisza Párt valódi arcáról
4
A színészlegenda családjának engedélye nélkül használta a Tisza Párt a híres szavalat felvételét
5
Stratégiai művelet formájában ölthet alakot az orosz atomcsapás Ukrajnára
6
Nagy győzelmet aratott a magyar válogatott Luxemburg ellen
7
Célpont – Magyar Péter újra a Fidesz árnyékában lépked? + videó
8
Komment – Nemzetközi lapok is írtak a Békemenetről + videó
9
Vezércikk – Megmutatta magát a valóság október 23-án + videó
10
Vasárnap egy órával többet aludhatunk

Legfrissebb híreink

Nem vagyunk kísérleti nyulak! A Fidesz kiakadt a Tisza GMO-s ukrán tervein + videó

Nem vagyunk kísérleti nyulak! A Fidesz kiakadt a Tisza GMO-s ukrán tervein + videó

 Olcsóbb ukrán saláta a dabasi helyett? Jól hangzik? A Tisza Párt terve szerint ez a jövő. Csakhogy az "olcsó" ár mögött bizonytalan minőségű, potenciálisan GMO-s, az EU-ban tiltott vegyszerekkel kezelt ukrán termékek állnak. A Fidesz szerint a Tisza Párt ezzel tönkretenné a magyar gazdákat és kísérleti nyúlként kezelné a magyar embereket.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!