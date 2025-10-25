A kabuli káosz és a magyar katonák – A Sárkányok Kabul felett elemzése - Svenk + videó

Megosztás itt:

Amikor 2021-ben a NATO-erők kivonultak Afganisztánból, Kabul a pokol kapujává változott. A repülőtér összeomlott, a tömeg pánikba esett, a rend megszűnt. És ebben a kilátástalan helyzetben egy maroknyi magyar katona kapott egy lehetetlennek tűnő feladatot: mentsenek ki 540 embert.

A Sárkányok Kabul felett ezt a valós eseményt dolgozza fel. De miért fontos ez nekünk?

Ez nem Hollywood, ez a valóság

A film legnagyobb ereje a hitelességében rejlik. A Honvédelmi Minisztérium és a hadsereg szakmai segítségével készült el. Nem felpumpált szuperhősöket látunk, hanem valódi magyar katonákat (Jászberényi Gábor, Hajmási Dávid és mások alakításában), akik fegyelmezetten, éles lőszer nélkül (!) hajtottak végre egy életveszélyes mentőakciót. A film bemutatja azt a feszültséget, amikor a parancs és a lelkiismeret ütközik.

Több mint akció: Morális dráma

A film középpontjában nem csak a lövöldözés áll. Ott van Mészáros Blanka karaktere, az orvosnő, akinek a káosz közepén kell döntenie életről és halálról, átlépve szakmai és emberi határokat. A film azt a kérdést teszi fel: mit teszel, amikor minden összeomlik körülötted? A magyar katonák válasza az emberség és a kötelesség volt.

Egy elfelejtett nemzeti siker

Miközben a világ a kudarcot látta Kabulban, mi, magyarok egy sikeres mentőakciót hajtottunk végre. 540 embert – magyarokat, osztrákokat, amerikaiakat és afgán segítőket, köztük 180 gyereket – hoztunk haza. A Sárkányok Kabul felett ennek a méltatlanul keveset emlegetett hőstettnek állít emléket.

Összegzés: Ez a film tehát nem csak egy izgalmas akciódráma, hanem egy nemzeti önbecsülésünket erősítő alkotás. Azt mutatja be, hogy a magyar katona a világ legveszélyesebb pontján is képes a legmagasabb szinten teljesíteni. Egy történet a helytállásról, amit mindenkinek látnia kell.

Fotó: NFI