StartStop: A tökéletes városi autó

StartStop: Elektromos autók a vezetéstechnikai pályán

A HírTV mobilitási magazinműsorából most egyebek között kiderül, hogyan is vezessünk biztonságosan elektromos autót. Gyakorlati tapasztalatok a vezetéstechnikai pályán; Két egyedi kocsi – befejeződött a Teslák átépítése; Akár 180 ezerrel is kevesebbért – elektromos kerékpárok állami támogatással.

2022. április 16.