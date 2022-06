StartStop: 3,4 tized másodperces gyorsulás

StartStop: A tökéletes városi autó

A HírTV mobilitási magazinműsorából most egyebek között kiderül, milyen is egy igaz városi kisautó. Kipróbáltuk a Renault Zoe-t; Az egyetlen elektromos - taxi lett egy Teslából New Yorkban; 1000 wattos kormányrendszer - a Zengő Motorsport profi versenyszimulátora.