StartStop: 15. Automobil és Tuning Show

A járvány, az unió jövője, a klímaváltozás, valamint a jövő évi választás - ezek a fő témái az idei Kötcsei Pikniknek. A miniszterelnökség államtitkára a találkozó előtt azt mondta: a voksolás tétje, hogy folytatható e a sikeres kormányzás vagy visszatér a Gyurcsány vezette baloldal. Magyarország abban érdekelt, hogy az Európai Unió erős legyen, de ennek érdekében a szövetségnek is változnia kell - mondta a külgazdasági és külügyminiszter Kötcsén, a Polgári Magyarországért Alapítvány Polgári Piknik elnevezésű rendezvénye előtt. A koronavírus elleni oltás működik, Magyarország működik - mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai ügyekért felelős államtitkára a Somogy megyei Kötcsén. Még 2,9 millió ember nincs beoltva Magyarországon, és ők vannak a legnagyobb veszélyben - mondta az országos oltási munkacsoport vezetője Magyarország Élőben című műsorunkban. György István hangsúlyozta, a delta variáns itthon is megjelent, és a fertőzöttek száma emelkedésnek indult. Pozitív lett Gyurcsány Ferenc koronavírus-tesztje. A Demokratikus Koalíció elnöke az eredményt a Facebook-oldalán jelentette be. Ha Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely a kormányzás közelébe kerülne, akkor újra megszorításokba kezdenének; ez Budapesten már most látható - hangsúlyozta a KDNP frakciószóvivője. Gőzerővel beindult a baloldali előválasztásnak nevezett színjáték, a kampányoló főpolgármesternek már nyáron se nagyon volt ideje a fővárosra - mondta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője a Magyar Nemzetnek. Láng Zsolt szerint ez meg is látszik Budapest utcáin: a közlekedés katasztrofális, dugók mindenhol, a közterületek elhanyagoltak és szemetesek. A kormány idén is elindítja a Magyarország 365 fotópályázatot, amelynek célja, hogy bemutassa Magyarország büszkeségeit, valamint lehetőséget adjon eddig nem ismert amatőr és profi fotósoknak - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára A 2021-2022-es tanévvel a magyar felsőoktatás korszakhatárhoz ért, az intézmények szélesebb körében indul meg az új fenntartói modell - jelentette ki az innovációs és technológiai miniszter. Egyre több diák kaphatja ingyen a tankönyveket, így már 1,2 millió tanuló családjának nem jelent anyagi terhet azok megvásárlása - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Júliusban és augusztusban 30 ezer nappali tagozatos diák dolgozott a Nyári diákmunka program támogatásával - közölte Bodó Sándor államtitkár. Legkevesebb tizenheten meghaltak Kabulban, miután tálib fegyveresek lövöldözni kezdtek a hírre, hogy társaik elfoglalták az ellenállást tanúsító Pandzsír tartományt - közölték helyi médiaforrások. Erőszakba fulladt Kabulban egy nők jogaiért rendezett tüntetés, egy nő megsebesült - jelentették helyi médiaforrások. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága eddig nem tapasztalt nagyobb migrációs mozgásokat sem Pakisztán, sem Irán felé a radikális iszlamista tálibok kezére került Afganisztánból - közölte Babar Baloch, az UNHCR szóvivője. A világon 219,7 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 4,55 millió. Az Európai Bizottság peren kívül megállapodott az AstraZenecával a korábbról fennmaradó, koronavírus elleni vakcinaadagok leszállításáról. Országos kampányt indított a kubai kormány a 2 és 18 év közötti gyerekek beoltására az új típusú koronavírus ellen. Első alkalommal szedett halálos áldozatot az új típusú koronavírus delta variánsa Új-Zélandon; szombaton 20 újabb fertőzöttet találtak Aucklandben, ahol a legújabb járványhullám felütötte a fejét. A terrorelhárítási törvények szigorítását ígérte szombaton az új-zélandi miniszterelnök, miután egy dzsihadista hét embert sebesített meg késsel Auckland egyik bevásárlóközpontjában. A kormány ismét meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Három csoportban 58 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök és katonák egy órán belül Szeged és Mórahalom külterületén. Montenegróban fogtak el egy kábítószer-kereskedőt, akit a magyar rendőrség keresett. Rendőrautónak ütközött az M86-os autóúton egy szerb embercsempész, majd járműve az árokba csúszott; a vele utazó 27 határsértőt visszakísérik az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A buszsávban közlekedőket ellenőrizték Budapesten a rendőrök, a kétnapos akció során hatvanhárom esetben intézkedtek szabálytalankodókkal szemben. Fokozott ellenőrzést rendelt el az országos rendőrfőkapitány az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus idejére Budapestre, illetve Esztergomra és Dorogra. A MÁV-Volán-csoport járatain ötvenszázalékos kedvezménnyel lehet eljutni a vasárnap Budapesten kezdődő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra - közölte a társaság. A 3-as metró felújítási munkálatai miatt a szeptemberi hétvégéken a szerelvények egész nap Újpest-központ és a Lehel tér között járnak, míg a Lehel tér és Kőbánya-Kispest között pótlóbusszal lehet utazni - közölte a BKK. Az átlagnál 1,2 Celsius-fokkal melegebb volt az idei nyár, ezzel az 1901-től vezetett mérések óta ez lett az ötödik legmelegebb nyár - állapította meg az Országos Meteorológiai Szolgálat. Varga Katalin bronzérmet nyert K1 200 méteren a tokiói paralimpián. Szalai Ádám, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya koronavírusos, ezért nem léphet pályára vasárnap az Albánia, illetve szerdán az Andorra elleni világbajnoki selejtezőn. A címvédő Telekom Veszprém fináléba jutott a férfi kézilabda SEHA Ligában, miután 36:29-re legyőzte az ukrán Motor Zaporizzsja csapatát. Hosszú Katinka csapata, az Iron a harmadik helyen zárta a Nemzetközi Úszóliga harmadik fordulóját. Mind a négy hazai versenyző búcsúzott az első fordulóban a Papp László Sportarénában vasárnapig tartó Hungarian Darts Trophy versenyen, amely a PDC első magyarországi eseménye. Max Verstappen, a Red Bull hazai közönség előtt versenyző pilótája autózta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Holland Nagydíj harmadik szabadedzésén. A finn Kimi Räikkönen koronavírustesztje pozitív lett, ezért az Alfa Romeo a lengyel Robert Kubicát indítja a Forma-1-es Holland Nagydíjon.