2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Tartalék

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2017. december 1., péntek 09:43, frissítve: péntek 10:02

A magyar mezőgazdaság legnagyobb növekedési tartaléka az állattenyésztésben van. Azok számára, akik még foglalkoznak ilyen tevékenységgel, az év végéhez közeledve egyre aktuálisabb a kérdés: nyereséges vagy ráfizetéses volt 2017? Derecske egyik társas vállalkozásának irányítójával készítettünk gyorsmérleget tejtermelésről, húsmarha- és sertéstartásról. Megnéztük azt is, miként működik egy olyan tehenészet, ahol harmincöt évesek a vezetők, és az alkalmazottak átlagéletkora is jóval alacsonyabb a hazai átlagnál.

A Tej Terméktanács elnökével a fehér ital európai piacát elemezzük. Kiderül az is, hogy ugrásszerűen nő a vaj iránti kereslet, ezért igencsak megugrott ennek a terméknek az ára.

Bemutatjuk az idei esztendő életműdíjas állatorvosát, Bartalis Imrét, aki szakmai pályafutása során a „parasztok” között érezte igazán jól magát.

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