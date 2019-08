Soroló: Mezőgazdaságunk egyik legnevesebb terméke a makói vöröshagyma

Azért sikeresek a mai napig a rendszerváltó politikusok Magyarországon, mert nem absztrakt elvek mentén, hanem az ország érdekében politizálnak - mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Hivatalosan megkezdődött az önkormányzati képviselők választását megelőző kampányidőszak. Karácsony Gergely tagadja, hogy tárgyalt volna a drogliberalizációról Sermer Ádámmal, aki pár napja lépett vissza Karácsony javára a főpolgármester-jelöltségtől. A liberális Sermer korábban azt mondta, főpolgármesterként egyik első intézkedése lesz, hogy Budapesten dekriminalizálják a marihuána fogyasztást. A meggyengült ellenzéki pártelitek megélhetési biznisze az önkormányzati választási összefogás - jelentette ki a főpolgármester az Inforádióban. Tarlós István hangsúlyozta: a választási együttműködés nem az ellenzéki érzelmű emberek összefogása, az előválasztásokon csupán pár százalékos volt a részvétel. A Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje szerint az összefogás az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje, Karácsony Gergely vezette Zuglóban bukott meg a leglátványosabban, az ellenzéki pártok feladták az elveiket és már nincs saját eszmerendszerük. Komoly versenyelőnyben vannak a Fidesz-KDNP jelöltjei az önkormányzati választás előtt, hiszen a legtöbb településen sikeres városvezetést tudnak már maguk mögött - mondta Deák Dániel, a XXI. Századi Intézet vezető elemzője. Kilépett a Jobbikból a párt hajdúszoboszlói szervezete, miután a vezetés a baloldali összefogás polgámesterjelöltjét támogatja - a helyi jobbikos képviselők szerint a városnak nem ez az érdeke. Nem lát egymásnak feszülést a Jobbik frakcióvezetője, noha pártja hajdúszoboszlói szervezete kilépett az ellenzéki összefogásból. Bangóné Borbély Ildikó a szocialisták nemzetiségi tagozatának alelnökét kritizálta, mert kilépéssel válaszolt a Jobbikkal való szövetségre. Az ellenzéki vezetésű települések az októberi önkormányzati választások után is jelentős támogatást nyújtanak a családoknak a tanévkezdéshez - mondta Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s parlamenti képviselő. Ha a szocialistákon múlt volna, akkor se ingyenes tankönyv, se ingyenes étkezés, se családi adókedvezmény nem lenne - közölte a Fidesz. Az ellenzék teljes összefogásra vonatkozó stratégiája megbukott, hatalmas kudarccal indulnak az önkormányzati választáson, és míg a kormánypártokat az építkezés, addig az ellenzéket háborúskodás, békétlenség, gyűlölet jellemzi - jelentette ki Kósa Lajos. A Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke közölte: az ország népességének 78 százaléka lakik olyan helyen, ahol lesz fideszes vagy Fidesz által támogatott polgármesterjelölt. A szociális biztonság első téglája mindig a közösségteremtés és a közösségépítés - mondta az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára Zánkán, a családi Erzsébet-táborok záró hétvégéjén. Fülöp Attila hangsúlyozta: a közösségi összetartozás élményét adja az Erzsébet-tábor, amely nemcsak a legnagyobb gyermektáboroztatási program Magyarországon, de fontos közösségteremtő hely is. Az egri borvidék borászai és borai, valamint a helyi gasztronómia és kultúra áll az középpontjában az idei Budapest Borfesztiválnak, amelyet szeptember 5. és 9. között rendeznek a budai Várban. A magyar kultúrára és a néphagyományra támaszkodás és továbbadásuk a külhoni magyar közösségek számára a megmaradás alapja - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a felvidéki Nagyidán. Vissza fogjuk küldeni a migránsokat, akik megpróbálnak átkelni a La Manche csatornán – közölte a brit miniszterelnök. Boris Johnson leszögezte: a brit hatóságok szorosan együttműködnek a franciákkal, hogy feltartóztassák a szigetországba igyekvő menekülteket. Több tízezren tiltakoztak az idegengyűlölet és az intolerancia ellen Drezdában. Feszült hangulatban kezdődött el a G7-es csúcs Franciaországban. A találkozó előtt amerikai és francia politikusok sértegették egymást és büntetővámok bevezetésével fenyegetőztek - a gazdaság mellett a környezetvédelem is szembeállítja a feleket. Az egység és a szolidaritás nehéz próbatétele a G7-es országcsoport csúcsértekezlete egy olyan év után, amikor világ leggazdagabb országainak vezetői nehezen találták meg a közös nyelvet - jelentette ki Donalt Tusk, az Európai Tanács elnöke. Könnygázzal oszlatta szét a hongkongi rendőrség a kormányellenes tüntetőket, akik egy rendőrőrs közelében emeltek barikádot, gyújtópalackokkal és kövekkel dobálták a rendőröket. Megkezdte működését a közös török-amerikai műveleti központ, amelynek célja biztonságos övezet kialakítása Szíria északkeleti részén. Irán új rakétát tesztelt - közölte a Tasnim félhivatalos iráni hírügynökség. Ha Brazília nem veszi komolyan a környezetvédelmet, akkor Franciaország és Írország nem írja alá a kereskedelmi megállapodását, amely dél-amerikai országok import és export vámjára lenne kedvező hatással - mondta Emmanuel Macron francia elnök. Peking tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy Donald Trump amerikai elnök beharangozta a kínai importra kivetett vámok megemelését. Csaknem három tonna kokaint foglaltak le a hatóságok a héten a hollandiai Rotterdam kikötőjében - jelentette a helyi sajtó. Nem sikerült elsőre csatlakoznia a Nemzetközi Űrállomáshoz a Szojuz űrhajónak, amely ember alakú robotot szállít a fedélzetén, két nap múlva újra megkísérlik a dokkolást - közölte az orosz űrkutatási hivatal. A Nyugat-Európa felé tartó forgalom gyorsítása érdekében ideiglenesen csak a Magyarországra belépők használhatják a röszkei közúti határátkelőhelyet vasárnap napközben. Baleset történt az M5-ös autópályán Balástya közelében, a Szeged felé vezető oldalt lezárták. Fegyelmi eljárás indult az ellen a rendőrségi ügyeletes ellen, aki fogadta a II. kerületi Zöldlomb utcában történt gyilkosság bejelentését és nem rendelt azonnali intézkedéseket. Nemzetközi kábítószerkereskedő-hálózat tagjait fogták el a rendőrök Budapesten - a horvát, magyar és koszovói gyanúsítottat egy 115 milliós marihuánaszállítmány elosztásakor érték tetten a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai. Zivatarveszély miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Kopasz Bálint és Csipes Tamara aranyérmet szerzett kajak egyes 1000 méteren a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon. Kopasz ezzel begyűjtötte az első tokiói kvótát is Magyarországnak. A magyar női jégkorong-válogatott 2:0-ra legyőzte Svájc együttesét a háromcsapatos érdi felkészülési torna utolsó mérkőzésén. A magyar női röplabda-válogatott 3:1-re kikapott Romániától az Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában, a Papp László Budapest Sportarénában. Lucz Dóra hatodik helyen végzett kajak egyes 200 méteren a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon, így éppen lemaradt a tokiói kvótáról, amely az első öt helyezettnek járt. Babos Tímea a harmadik mérkőzését is megnyerte az amerikai nyílt teniszbajnokság selejtezőjében, így a főtáblára jutott. Valter Attila megnyerte a kilencedik szakaszt a franciaországi Tour de l'Avenir elnevezésű országúti kerékpáros versenyen. Labdarúgó NB I: Kaposvári Rákóczi FC - ZTE FC 0:4; Diósgyőr - Mezőkövesd 0:3; Paksi FC - MOL Fehérvár FC 0:2; Kisvárda Master Good - Újpest FC 2:0; Budapest Honvéd - Debreceni VSC 2:3