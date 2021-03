Soroló: Fejlődő borászatok

7269 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 459 816 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 146 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 765 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, már 949 497 fő a beoltottak száma, közülük 304 880-an már a második oltást is megkapták. Napról napra, exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, ezért lépnek életbe hétfőtől a kontaktusok számának csökkentését célzó korlátozások - közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos. Megjelent a Magyar Közlönyben a következő két hétre vonatkozó új járványügyi szabályokról szóló rendelet. Ellentétben a baloldali kritikákkal, amelyek a keleti vakcinákat érték, egyre több nyugati ország is hasonló utat jár be, mint Magyarország – mondta Palóc André Magyarország élőben extra című műsorunkban. A Századvég elemzője szerint azt látni, hogy a lakosság körében egyre nagyobb a bizalom a keleti oltóanyagok iránt is. Az emberi erőforrások minisztere elrendelte az egynapos sebészeti ellátások azonnali felfüggesztését. A szabadidejükben oltó háziorvosokon kívül a mellettük dolgozó munkatársaknak is jár az extra juttatás - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Magyarország élőben című műsorunkban. Koronavírusos lett Dobrev Klára, már tünetei is vannak - ezt ő maga jelentette be közösségi oldalán. A Demokratikus Koalíció EP-képviselője a héten több helyszínen találkozott pártja politikusaival, ám a járványhelyzet ellenére sokszor nem viselt maszkot. Miközben mindenki a járvány harmadik hullámával harcol, a baloldal összevissza beszél - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István emlékeztetett: hiába figyelmeztettek már hetekkel ezelőtt a szakemberek a járvány következő hullámára, a baloldaltól nem győzték hallgatni, hogy ennek ellenére sürgősen ki kellene nyitni az országot. Niedermüller Péter, a VII. kerület Gyurcsány-párti polgármestere arra kötelezte a bulinegyedben teraszos hellyel rendelkező vállalkozókat, hogy az elmúlt hónapok kijárási korlátozása után is fizessék ki a közterület-használati díj egy részét. Tovább bonyolódik a BKV buszbérlési tendere körüli botrány. Az Informátor című műsorunk birtokába jutott dokumentumok alapján a CR-Facilities hamisított aláírásokkal ellátott papírokkal pályázott. A pénzügyminiszter szerint, ha húsvét után, megfelelő átoltottság esetén nyitni lehet, akkor van remény arra, hogy a magyar gazdaság a tavalyi év 5 százalékos visszaesése után az idén 4-4,5 százalékos növekedést érjen el. Az Agrárminisztérium célja, hogy a természeti erőforrások által nyújtott lehetőségekkel a lehető legnagyobb mértékben éljen Magyarország és a megújuló energiaforrások fenntartható módon hasznosuljanak - mondta Nagy István agrárminiszter. Igor Matovic szlovák miniszterelnök nyilvánosan köszönetet mondott Magyarországnak, hogy segítséget nyújtott Szlovákiának a koronavírus elleni Szputnyik V orosz oltóanyag beszerzéséhez. Az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem együttműködésével kifejlesztett vakcina felső életkori korlát nélküli alkalmazását javasolja Ausztriában a Nemzeti Oltási Tanács, így a 65 év felettiek is kaphatnak ilyen védőoltást. Átlépte a 116 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon, a halálos áldozatok száma 2,6 millió, a gyógyultaké 65,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Újabb korlátozásokat vezettek be Szerbiában, szombat 12 óra és hétfő reggel 6 óra között kizárólag az élelmiszerüzletek, a benzinkutak és a gyógyszertárak tarthatnak nyitva, a középiskolák hétfőtől áttérnek az online oktatásra. Szlovénia ismét szigorít a határátlépési feltételeken, és hétfőtől visszaállítja a schengeni belső határokon lévő ellenőrző pontokat, amelyeket február 13-án szüntetett meg - közölte a helyi sajtó. A belga kormány a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében április 18-ig meghosszabbította a nem elengedhetetlen okokból történő be és kiutazással kapcsolatos korlátozásokat. A nagy-britanniai koronavírus-járvány terjedésének jelentős lassulását mutatják az új mérőszámok, a szigetországban eddig több mint 21 millióan kapták meg a koronavírus elleni oltás első dózisát. A brit közlekedési minisztérium rendelete alapján hétfőtől csak írásos indoklással lehet Angliából külföldre utazni. Lemondott tisztségéről a paraguayi egészségügyi miniszter azt követően, hogy az igazolt koronavírus-fertőzöttek számának megugrása az összeomlás szélére sodorta az ellátórendszert. Elhalasztották Izraelben az országba bejáró vagy a ciszjordániai telepeken dolgozó, munkavállalási engedéllyel rendelkező palesztin vendégmunkások oltási kampányát - derült ki az izraeli hadsereg. A hadászati stabilitás kérdéseiben való együttműködésről tárgyalt telefonon Nyikolaj Patrusev, az orosz biztonsági tanács titkára és Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó. A szíriai kormányerők és a velük szövetséges orosz csapatok rakétákat lőttek ki Aleppó tartomány törökbarát milíciák ellenőrizte részeire, legkevesebb négyen meghaltak, 24-en megsebesültek - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. A kettős állampolgársági politika elfogadását tervezi Ukrajna, de ebből kizárná az általa agresszornak minősített Oroszországot, továbbá korlátozná bizonyos tisztségek betöltését is kettős állampolgárok számára - jközölte Dmitro Kuleba külügyminiszter. Mianmarban országszerte folytatódtak a tüntetések a katonai hatalomátvétel ellen: a biztonsági erők könnygázzal és villanógránátokkal oszlatták fel a tömeget Rangunban. Leminősítette Montenegró eddig is igen gyenge államadós-osztályzatát a Standard & Poor's, elsősorban a koronavírus-járvány okozta rendkívül súlyos reálgazdasági és közfinanszírozási károkkal indokolva a lépést. Aknarobbanásban életét vesztette egy illegális határátlépő, egy társa súlyosan, egy másik pedig könnyebben megsérült a horvátországi Saborsko járáshoz tartozó erdőben, ahol az 1991-1995-ös délszláv háborúból visszamaradt, aláaknázott területre tévedtek. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt csütörtökön 221 esetben intézkedtek a rendőrök – közölte Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. A Galvani híd lehetőséget ad Budapest belvárosa élhetőségének javítására, ennek kiaknázása nem függ a dugódíjtól, anélkül is elérhető - mondta Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ igazgatója a Népszavának. Koronavírusból felgyógyult plazmadonorok jelentkezését várja az Országos Vérellátó Szolgálat. Szegedi drogterjesztő bandát fogtak el, és több mint öt kilogramm kábítószert vontak ki a piacról a nyomozók - tudatta Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Az ötpróbázó Krizsán Xénia bronzérmet szerzett, Nemes Rita hatodik lett a toruni fedett pályás atlétikai Európa-bajnokságon. Fucsovics Márton elődöntőbe jutott az 1,12 millió euró (403,5 millió forint) összdíjazású rotterdami keménypályás férfi tenisztornán. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: FTC-Telekom Waterpolo - Brescia (olasz) 6:9 Major Veronika a világcsúccsal megegyező eredménnyel győzött női sportpisztolyban a sportlövők fedett pályás országos bajnokságán. Labdarúgó NB I: Diósgyőri VTK - MTK Budapest 0:0 Női kézilabda NB I: DVSC Schaeffler - Kisvárda Master Good SE 25:21 Úry Bálint óriás-műlesiklásban arany-, műlesiklásban ezüstérmes lett az U18-asok kategóriájában a bulgáriai Banszkóban zajló junior alpesisí-világbajnokságon.