Soroló: Drágul a barack

647 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 801 672 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 48 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 475 főre emelkedett. Már 4 millió 969 ezer embert beoltottak, közülük 2 millió 967 ezren a második dózist is megkapták. Az orosz és a kínai fél is leszállította a Magyarország által megrendelt vakcinamennyiséget - jelentette be Facebook-oldalán Menczer Tamás. A külügyminisztérium tájékoztatásért felelős államtitkára kiemelte: az orosz Szputnyik-vakcina csaknem 900 ezer, a kínai Sinopharm-vakcina pedig több mint egymillió ember életét védi, ez azt bizonyítja, hogy az oltásellenes baloldal csúfosan megbukott. Megjelentek a miniszterelnök által bejelentett enyhítések részletszabályai. Ötmillió beoltott után eltörlik a kijárási tilalmat és nem lesz kötelező maszkot viselni az utcán. A távolságtartási szabály is megszűnik, a 10 ezer főnél nagyobb településeken pedig a polgármesterek külön jogkörben sem rendelhetik el a maszkok viselését. Bölcs és előrelátó döntése volt a kormánynak az, hogy keleti vakcinákat is beszerzett, hiszen ezzel tudunk most messze Európa előtt állni az átoltottság tekintetében - mondta György István államtitkár Magyarország élőben extra című műsorunkban. Dobrev Klára a gyógyszergyártó multik zsoldjában áll - így reagált a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója arra, hogy a DK-s képviselő több Pfizer-vakcinát követelt. Hollik István emlékeztetett, a baloldal politikája 2010 előtt is az volt, hogy külföldi multik mellé állt a magyar emberekkel szemben. Bejelentette indulását a jövő évi országgyűlési választáson Fürjes Balázs. A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár közösségi oldalán közölte, Budapest 3. választókerületében, a XII. és a II. kerület egy részét tartalmazó körzetben lesz a kormánypártok jelöltje. Gyilkossággal és emberrablással is egyenértékű büntetést vonhat maga után bizonyos esetekben a pedofília – mondta a Fidesz frakcióvezetője Informátor című műsorunkban azokról a javaslatokról, amelyeket várhatón jövőhéten vitatnak meg az Országgyűlésben. Kocsis Máté közölte: a javaslatok között szerepel többek között az is, hogy létre kell hozni egy kereshető pedofil-nyilvántartást, valamint, tovább kell bővíteni a foglalkozási tilalom körét. A cél az, hogy az európai gazdaság újraindításának a nyertesei legyünk - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója Magyarország élőben extra című műsorunkban. Vírustesztekhez is használt fiolák gyártásában erősödik Magyarország önellátása - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Sok kisvállalkozásnak az átalányadózás lehet a legjobb választás jövőre, amennyiben a Pénzügyminisztérium javaslatát az Országgyűlés megszavazza – tájékoztat Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Mintegy 240 millió forintos európai uniós támogatásból megújul Villányban a rendezvénytér, lesz kerékpárkölcsönző szervizponttal és parkerdei tanösvény is. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők vasárnap ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Járványügyi korlátozások közepette tartják Csíksomlyón a hagyományos pünkösdszombati zarándoklatot. A világon 165,8 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma pedig 3,4 millió - derült ki a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adataiból. A beoltás felgyorsulásával az Európai Unió a koronavírus-járvány új szakaszába lépett, az unió feladata most az, hogy felkészüljön a nyár előtti újranyitásra - jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. A fiatalok koronavírus elleni oltakozásának felgyorsítására indult kampány Szerbiában, a szakértők szerint ugyanis a 18 és 35 év közöttiek körében a legalacsonyabb az oltási hajlandóság. Az Air India mintegy 4,5 millió ügyfelének személyes adataihoz fértek hozzá számítógépes kalózok - közölte a légitársaság. Jair Bolsonaro brazil elnök soha nem akart koronavírus elleni védőoltást vásárolni, és eredetileg a kór elleni védettség természetes kialakulására számított - mondta a felsőháznak a kormány válságkezeléssel kapcsolatos vizsgálatát vezető szenátor. Az amerikai elnök megfelelő feltételek mellett kész találkozni Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel - derült ki azon a sajtóértekezleten, amelyet Joe Biden és vendége, a dél-koreai elnök, Mun Dzse In tartott a washingtoni Fehér Házban. Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte egy német bíróság azt a 21 éves szíriai menekültet, aki októberben késsel megölte egy meleg pár egyik tagját Drezdában. Legkevesebb hárman meghaltak, huszonheten megsérültek, és jelentős károk keletkeztek két földrengésben szombatra virradóra Kínában. Több késes támadás történt péntek este Amsterdamban: halálra késeltek egy nőt, négy másik embert pedig megsebesítettek, és a jelek szerint ugyanaz a személy követte el a támadásokat. A román hatóságok zöld kategóriába sorolták Magyarországot, így szabadon, mindenfajta teszt- és karanténkötelezettség nélkül utazhatnak a magyar állampolgárok Romániába - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. BKK: A Lánchíd-felújításhoz kapcsolódóan kedden megkezdődik a Clark Ádám tér átépítése, az arra közlekedőknek útszűkületre kell számítaniuk. Milák Kristóf toronymagasan a legjobb idővel jutott elődöntőbe 100 méter pillangón a budapesti úszó Európa-bajnokságon. Ezüstérmet szerzett a 4x200 méteres magyar női gyorsváltó az úszó Európa-bajnokságon. Jani Réka kikapott a bolgár Viktorija Tomovától a belgrádi női salakpályás tenisztorna negyeddöntőjében. Palancsa Dorottya és Kiss Zsolt kettőse 7-4-re kikapott a házigazda skótoktól az Aberdeenben zajló olimpiai kvalifikációs vegyespáros curling-világbajnokságon. A para-szakágban versenyző Csatári János kategóriájában döntőbe jutott a horvátországi Porecben zajló karate Európa-bajnokságon.