Soroló: Diószüret – Jó minőségű és elegendő mennyiségű lesz a dió idén

Országszerte és a határon túli településeken is megemlékezéseket tartanak az aradi vértanúk kivégzésének 170. évfordulója alkalmából. Katonai tiszteletadás mellett, Áder János köztársasági elnök jelenlétében ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján, az aradi vértanúk emléknapján a Kossuth téren. A Batthyány-mauzóleumnál beszédet mond Áder János köztársasági elnök és Tarlós István főpolgármester. Timmermans és társai a baloldali polgármesterekkel hajtanák végre a bevándorlást ösztönző programokat - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban. Magyarország nem kíván befogadni illegális migránsokat - hangsúlyozta Bakondi György a Röszke melletti déli határszakaszon. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint azért is nagy a tétje az önkormányzati választásoknak, mert az uniós és hazai balliberálisok a városok polgármestereivel akarnak majd megegyezni a bevándorlók letelepítéséről. Karácsony Gergely kiáll a botrányos videóban emlegetett Gajda Péter kispesti polgármester mellett. A baloldali főpolgármester-jelölt még azt is megkérdőjelezi, hogy a felvételeken valóban a kerület szocialista önkormányzati képviselője, Lackner Csaba szerepel. Sem Karácsony Gergely, sem az ellenzéki pártok nem ítélték el a felvételen elhangzottakat. A Sétáló Budapest képviselői az elmúlt 30 év alternatíváját kínálják, mert a Fidesz és a Nemzeti Együttműködés Rendszere csak ellenzékével együtt bukhat meg - jelentette ki Puzsér Róbert Budapesten. Az önkormányzati választáson való rossz szereplés megpecsételheti a Párbeszéd és az MSZP szövetség jövőjét - mondta Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője. Négymilliárd forint vissza nem térítendő támogatással egészíti ki az állam a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. megújuló energia alapú hőtermelésre, valamint a távhőrendszer korszerűsítésére és bővítésére irányuló projektjét. A kormány célja a családközpontú gyermekvédelem kialakítása és erősítése - jelentette ki Fülöp Attila, a szociális ügyekért felelős államtitkár, Mátészalkán. Sportparkot és rekortán futópályát adott át Szabó Tünde sportért felelős államtitkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csengerben. Védelmi együttműködési megállapodást írt alá Athénban Mike Pompeo amerikai és Níkosz Déndiasz görög külügyminiszter, ami jelentősen megnöveli az amerikai katonai jelenlétet Görögországban. A párizsi rendőr-főkapitányságon négy áldozatot követelő késes ámokfutó az iszlám radikális nézeteit vallhatta és a szalafista mozgalommal állt kapcsolatban - mondta Jean-Francois Ricard, a francia terrorelhárítási ügyészség vezetője. Törökország csapatokat és fegyvereket vont össze a Szíriával szomszédos határra azt követően, hogy a török elnök bejelentette, országa hadműveleteket indít az Egyesült Államok által támogatott kurd fegyveres koalíció, a Szíriai Demokratikus Erők ellen. Oroszország meg fogja találni a módját annak, hogy segítsen Kubának biztosítani a kőolaj- és kőolajtermék-ellátást - jelentette ki Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök egy interjúban. Parlamenti választásokat tartanak ma Tunéziában, nem sokkal az elnökválasztások második fordulója előtt. Legkevesebb 14-en meghaltak, 17-en pedig megsebesültek a kormányellenes tüntetések 5. napján Irakban, a biztonsági erők több helyen is éles lőszert és könnygázt vetettek be. Előrehozott parlamenti választást tartanak ma Koszovóban, ahol az 1,9 millió szavazópolgár 120 parlamenti helyről dönt. Nyolc hónap börtön után szabadon engedték Kamerunban a lázadással és hazaárulással vádolt Maurice Kamto ellenzéki vezetőt, valamint több tucatnyi támogatóját. Független vizsgálatot sürgetett a hongkongi kormányellenes tüntetéseken történt erőszakos cselekmények kivizsgálására az ENSZ emberi jogi főbiztosa. Az elmúlt hét tüntetésein két tizenévest meglőttek, egy újságírót pedig megvakítottak az egyik szemére. Ismét üzemel a hongkongi metró, de csak részlegesen, és este 9 óra után bezárják, hogy helyreállítsák a hálózat eszközeiben és állomásaiban két nappal ezelőtt keletkezett károkat. Két versenyző szakadékba zuhant és meghalt a romániai Királykő-maratonon. A szervezők a hegyi versenyt berekesztették. Demonstráció miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több pontján is - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Labdarúgó NB I: Újpest FC - Mezőkövesd Zsóry FC 1:2; Paksi FC - Kaposvári Rákóczi FC 2:1; Diósgyőri VTK - Puskás Akadémia 1:1; Kisvárda - ZTE 3:3; MOL Fehérvár FC - DVSC 2:1 Olimpiai kvótát szerzett Kovács Zsófia, miután a harmincadik helyen végzett egyéni összetettben a Stuttgartban zajló torna-világbajnokság selejtezőjében. Női kosárlabda NB I: ZTE Női Kosárlabda Klub - Uni Győr MÉLY-ÚT 80:71; Sopron Basket - VBW CEKK Cegléd 90:45; PEAC-Pécs - TFSE-MTK 84:94; Vasas Akadémia -Atomerőmű KSC Szekszárd 59:75 Férfi kosárlabda NB I: Alba Fehérvár - Atomerőmű SE 88:83; Kaposvári KK - Zalakerámia ZTE KK 76:82; Szolnoki Olaj KK - Jászberényi KSE 89:75 Férfi kézilabda NB I: MOL-Pick Szeged - Mezőkövesdi KC 40:19; FTC-HungaroControl - Orosházi FKSE-Linamar 39:27; SBS-Eger - Budakalász 22:21; Dabasi KC - HE-DO B. Braun Gyöngyös 24:31; Sport36-Komló - Grundfos Tatabánya KC 20:24 Női kézilabda NB I: Érd HC - Siófok KC 27:21 Férfi röplabda NB I: DEAC - Pénzügyőr SE 0:3 Női kézilabda BL: Vipers Kristiansand (norvég) - FTC-Rail Cargo Hungaria 31:22 Jégkorong Erste Liga: Corona Brasov (román) - Dunaújvárosi Acélbikák 9:2; Hokiklub Budapest - Gyergyói HK (román) 1:2 Hosszú Katinka 400 méter vegyesen fölényes győzelmet aratott az úszók világkupa-sorozatának budapesti állomásán. A magyar pisztolyos és puskás csapat is aranyérmet szerzett az első alkalommal megrendezett 10 méteres ifjúsági sportlövő Európa-bajnokságon. Férfi kézilabda EHF Kupa: Dobrogea Sud Constanta (román) - Csurgói KK 22:24 Rivasz-Tóth Norbert 83,42 méterrel országos csúcsot ért el a gerelyhajítás selejtezőjében a dohai atlétikai világbajnokságon. Kozák Luca elődöntőbe jutott, Kerekes Gréta kiesett 100 m gáton a dohai atlétikai világbajnokságon.