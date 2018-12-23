2018. december 23.,
vasárnap, Viktória napja

Soroló - csúcstechnológiájú üvegháztól a kultúristállóig

Hír TV

2018. december 23., vasárnap 17:07, frissítve: vasárnap 17:28

Veresegyházán mesterséges fénnyel pótolják a télidőben igencsak hiányzó napfényt. A veresi üvegház rendszerből csúcsminőségű termékek kerülnek ki, a koktélparadicsom termesztéséhez nem használnak növényvédő vegyszereket.

Ináncsi Miklós nagyvállalkozó nem feledkezett meg szülőfalujáról, Szamossályiról. Tízmilliókkal támogatja a falut és munkahelyeket is teremtett a hátrányos helyzetben lévő településen.

10 éves a nagyegyházi Hangistálló. A százötven évesnél idősebb falak között most a kultúra talált otthonra. Az itteni koncertekre még 200 kilométernél távolabbról, Kecskemétről is rendszeresen érkezik közönség.

 

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