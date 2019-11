Soroló: A termény állapotának fenntartása és megóvása

Az Országgyűlés hatnapos üléssel folytatja munkáját a következő két hétben. Továbbra is hárít az ellenzék Lackner Csaba ügyében. A korrupciós botrányba keveredett kispesti volt szocialista politikust az átláthatóságért küzdő ellenzéki pártok megszavazták a helyi szociális és lakásügyi bizottság élére, de arra kitérő választ adtak, hogy miért tették ezt. Újabb hangfelvételeket hozott nyilvánosságra a Magyar Nemzet, amelyben Lackner Csaba a kispesti önkormányzat egyik alkalmazottját keveri korrupció gyanúba. Az MSZP szerint nekik ezzel már nincs dolguk, mert kizárták Lacknert a pártból. Churchill és Sztálin szövetségéhez hasonlította a baloldali pártok és a Jobbik összefogását a DK frakciószóvivője. Gréczy Zsolt ezt arra a kérdésre reagálva mondta, hogy miközben elítélik a Horthy Miklós emléke mellett tüntető Mi Hazánkat, hogyan támogathatják Budai Lóránt Jobbikos képviselőt, aki több ízben is Szálasi és Hitler idézeteket posztolt közösségi oldalán. Gréczy Zsolt, a DK frakciószóvivője szerint bármilyen összefogás elfogadható, ami a Fidesz leváltását szolgálja. Az MSZP támogatja Karácsony Gergely főpolgármester kezdeményezését a szabad városok szövetségének megteremtésére, és minden eszközével hozzájárul az ellenzéki együttműködéshez – mondta Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke. A Momentum az új SZDSZ, durva külföldi befolyással és nyíltan nemzetellenes politikával - mondta a Fidesz frakciószóvivője, aki szerint szégyen és gyalázat, amit a Momentum a magyar nemzet ellen művel. Halász János példaként említette, hogy a Momentum Erdélyben nem a magyar, hanem a román pártoknak kampányolt, ahogy a Felvidéken is inkább a szlovák pártok mellett álltak ki, Brüsszelben pedig támadják a magyar érdekeket. Kihátráltak a baloldali pártok Horváth Csaba mögül. Zugló szocialista polgármestere ki akarta bővíteni a kerület parkolási rendszerét, a politikus az üzletet ugyanazzal a céggel akarta nyélbe ütni, amely eddig több százmilliós kárt okozott Zuglónak. A DK közleményben állt ki az előterjesztés ellen, a Momentum kerületi alpolgármestere pedig azt mondta a Hír Tv Informátor című műsorának: ameddig Kupper András neve felmerül a zuglói fizetős parkolás mögött, addig ők nem támogatják a bővítést. Ellenzéki pártok szerveztek tüntetést a fakivágások ellen a Normafánál, az önkormányzat ugyanis parkolót tervez a kirándulóhely közelébe, a jelenlegi, erdőterületen lévő parkoló helyett. Bár Pokorni Zoltán XII. kerületi fideszes polgármester bejelentette, hogy átdolgozzák a tervet - így a nagyobb fákat nem vágják ki és újratervezik a parkolót is -, a tiltakozók szerint ez nem elég. Hétfőn egyeztet a Normafán áthelyezendő parkolóról és a fogaskerekű meghosszabbításáról Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármestere és Karácsony Gergely főpolgármester - közölte a hegyvidéki önkormányzat. A magyar kormány a jövőben is támogatni fogja a magyarországi horvátok kulturális, oktatási és egyházi törekvéseit - jelentette ki Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Baján. A német rendőrség a napokban letartóztatott egy fiatalokból álló migránsbandát, akik Ulm városában megerőszakoltak egy 14 éves lányt – a hatóságok a pontos származásukat nem árulták el, mivel a Bild szerint „ez az információ nem releváns a nyomozásban”. Legalább 30 észak-afrikai fiatal migráns verekedett össze Milánó központjában - két 18 éves és egy 17 éves tunéziait őrizetbe vettek. Könnygázzal és vízágyúkkal oszlatott a párizsi rendőrség a sárgamellényes tüntetéssorozat egyéves évfordulójának alkalmából megrendezett - rendbontásba torkolló - megmozduláson. A kurdbarát Népek Demokratikus Pártja színeiben megválasztott harminc polgármestert mozdított el hivatalából a török kormány a márciusi helyhatósági választások óta. Tizennégy ember meghalt az északkelet-szíriai Báb városában egy pokolgépes merényletben - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja nevű emigráns szervezet. Két ügyészt megöltek, két társukat pedig megsebesítették fegyveres támadók Afganisztánban. Az Emberi Jogok Amerika-közi Bizottságának összesítése szerint huszonhárom ember halt meg Bolíviában a válság kirobbanása óta. Kifogásolta a bolíviai rendőrség és hadsereg tüntetőkkel szembeni túlkapásait az ENSZ emberi jogi főbiztosa. Támadás érte Juan Guaidó venezuelai ellenzéki vezető caracasi pártközpontját röviddel a hivatalban lévő Nicolás Maduro elnökkel szembeni nagyszabású tüntetés előtt. Az Egyesült Államok és Dél-Korea elhalasztja november végére tervezett közös légi hadgyakorlatát, amelynek megrendezését Észak-Korea provokatívnak tartja. A kínai hadsereg Hongkongban állomásozó katonái is segítettek a héten lezajlott tüntetések nyomán keletkezett törmelékek eltakarításában. Szükséghelyzetet hirdetett Szamoán a kormány a kanyarójárvány rohamos terjedése miatt - a szigetországban felfüggesztették az oktatást az összes iskolában, és korlátozzák a gyülekezést. Lezuhant egy ultrakönnyű repülőgép a csehországi Litomerice település mellett, a pilóta meghalt. Továbbra is a legmagasabb fokozatú riasztás van életben Velencében, ahol az ár ismét teljesen víz alá temetheti a szigeteket. Négy csoportban 36 illegális bevándorlót tartóztattak fel a rendőrök Bács-Kiskun, illetve Csongrád megyében. Új pszichoaktív anyaggal kereskedő testvérpárt vett őrizetbe a rendőrség a fővárosban - a két férfinál másfél kilogramm kábítószert találtak. Holtan találtak egy 65 éves nőt Ózdon - a rendőrség bűncselekmény gyanúja miatt nyomozást indított. Férfi kézilabda BL: A Telekom Veszprém 31:25-re legyőzte a vendég fehérorosz Meskov Breszt csapatát. A Ferencváros 24:24-es döntetlent játszott a francia Metz HB otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének hatodik, utolsó fordulójában. Női kézilabda NB I: A Szombathely csapata 32:26-os győzelmet aratott a vendég Mosonmagyaróvár együttese felett Répcelakon. Férfi kosárlabda NB I: Szolnoki Olajbányász - Sopron KC 84:70. Hajmási Éva és Osváth Richárd is ezüstérmes szerzett az amszterdami kerekesszékes vívó világkupa-versenyen.