A Miniszterelnökség közzétette a Magyar Falu Program két újabb pályázatának eredményét - jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár elmondta: az ötezer lélekszám alatti falvakban 186 orvosi rendelő épülhet vagy újulhat meg, összesen 4 milliárd forint értékben, illetve 778 kistelepülésen nyílik lehetőség orvosi eszközök beszerzésére, összesen 2 milliárd forint értékben. Gyurcsány pártájából kiszivárgott hangfelvétel miatt rendelt el nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség - a gyanú szerint választás rendje elleni bűntettet követtek el. A hangfelvételen költség- és kártérítést, illetve egyéb „okosságot” ajánlott fel tavaly februárban a DK-s Varju László Horváth Imrének - írja a PestiSrácok.hu. Nemzetbiztonsági kockázatot vethet fel a Dikh TV – ezt a Mi Hazánk Mozgalom elnöke jelentette ki. Toroczkai László szerint Magyarország első cigány televíziójában magyarellenes uszítások is lehetnek. Tavaly 76 ezer hektoliterrel, 15 millió palackkal több, összesen 6,29 millió hektoliter sört értékesítettek az előző évhez képest – írja a Napi.hu. Jobb lesz a gabonatermés az előzetesen vártnál - jelentette ki a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. A májusi esőzések megmentették az idei termést, a csapadéknak köszönhetően őszi árpából és búzából is közepes szezonra számíthatnak a gazdák. Csaknem háromszáz Kárpát-medencei történelem, irodalom és reál szakos pedagógus táborozik hétfőtől péntekig Sátoraljaújhelyen a Rákóczi Szövetség szervezésében. Közösségi oldalán bírálta Ursula von der Leyent Ujhelyi István. Az MSZP egyetlen európai parlamenti képviselője azt írta az Európai Bizottság megválasztott elnökéről, hogy narancsszemüveget hord. Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő szerint nem okozott balesetet az Irán által a Hormuzi-szorosban pénteken lefoglalt brit olajszállító hajó- hangzott el az M1-en. Penny Mordaunt brit védelmi miniszter szerint Omán területi vizein haladt a Stena Impero nevű brit tartályhajó, amikor az iráni Forradalmi Gárda lefoglalta. A Stena Impero brit tartályhajó lefoglalása az iráni hatóságok jogszerű válasza arra, hogy a brit tengerészgyalogság július elején Gibraltárnál lefoglalta a Grace 1 iráni tartályhajót - közölte az iráni alkotmányvédelmi tanács. Az a lényeg, hogy a háborút sikerüljön megakadályozni a Perzsa-öböl térségében - szögezte le a Bild am Sonntag című német lapnak Heiko Maas német külügyminiszter. Heiko Maas felszólította Teheránt, hogy legyen tisztában a felelősségével, ne feszítse tovább a húrt. A miniszter szerint a helyzet megoldásához „okos diplomáciára” van szükség. Több százan vettek részt a palócok élőláncában, amelyet Ipolytarnóc és Kalonda között alakítottak ki -a rendezvényt a Pro Kalon-diensis Polgári Társulás szervezte. A civil szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a Losonc környéki magyar falvakban 50 százalék alá csökkent a magyarság aránya. Előrehozott parlamenti választásokat tartanak ma Ukrajnában. Az új ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij már eskütételekor bejelentette, hogy feloszlatja a törvényhozást és rendkívüli választást ír ki. A populizmus és a nacionalizmus, valamint a rasszizmus és az antiszemitizmus elleni fellépést sürgette Angela Merkel német kancellár, az Adolf Hitler elleni 1944-es sikertelen merénylet 75. évfordulóján. Merkel a Németországban tapasztalható növekvő antiszemitizmussal és rasszizmussal kapcsolatban hangsúlyozta: senki nem maradhat csendben, ha ilyesmit tapasztal. Összecsaptak a rendőrökkel egy melegtüntetés ellenzői Lengyelországban. Több rendbontót őrizetbe vettek. Európa párti tüntetést tartottak Londonban. Több ezren tiltakoztak a miniszterelnöki tisztségre esélyes Boris Johnson ellen, mert a politikus akár megállapodás nélkül is hajlandó lenne kiléptetni Nagy-Britanniát az Európai Unióból. Biztonsági okokból hét napra felfüggeszti kairói járatait a British Airways brit légitársaság. Szaúd-Arábia két és fél hónap után útjára engedte azt az iráni tartályhajót, amely még április végén meghibásodás miatt került Dzsidda kikötőjébe. Újabb légicsapásokat mért a lázadók kezén lévő jemeni főváros, Szanaa több katonai célpontjára a jemeni polgárháborúba a húszi lázadókkal szemben beavatkozó szaúdi vezetésű arab koalíció. Az iraki Kurdisztán hatóságai közölték, hogy letartóztatták a török diplomaták ellen múlt szerdán elkövetett erbíli merénylet gyanúsítottját. Egy migránsokat szállító kisbusz leszaladt az útról és egy 14 méter mély árokba rohant Észak-Macedóniában – 33 illegális bevándorló megsérült. Több mint húszezren tüntettek az orosz főváros központjában a moszkvai képviselőtestületi választások szabadságáért. Politikai trükknek nevezte Aleksandar Vucic szerb államfő Ramush Haradinaj koszovói kormányfő lemondását, amellyel Vucic szerint csak népszerűségét szeretné növelni a koszovói politikus. Több tízezren tüntettek Hongkongban a városvezetés mellett, válaszul az elmúlt hónapok ellenzéki demonstrációira. Hőség tombol az Egyesült Államokban. A helyenként 45 Celsius fokos melegben eddig tucatnyian vesztették életüket. Sikeresen összekapcsolódott a Nemzetközi Űrállomással az első Holdra szállás 50. évfordulója tiszteletéből feljuttatott orosz űrkabin. Több megyére a hőség és zivatarveszély miatt is figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. 15 helyszínen razziáztak a rendőrök Békés megyében és több száz tő kendert foglaltak le. Kábítószer birtoklás gyanúja miatt 12 férfit és két nőt állítottak elő. Az illegális gyorsulási versenyek visszaszorítása érdekében tartott ellenőrzést pénteken a rendőrség és a közlekedési hatóság Budatétényben. A Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralók miatt torlódás alakult ki több Csongrád megyei határátkelőhelyen. A nyári idegenforgalmi időszakra tekintettel meghosszabbított nyitvatartással dolgozik a röszkei és az ásotthalmi közúti határátkelőhely hétfőtől - az átkelők július 29-ig 7 és 22 óra között fogadják az utasokat. Négy iráni határsértőt fogtak el a rendőrök Röszkénél. A legjobb magyarként Tóth Tamás a 20. helyen végzett a triatlon világbajnoki-sorozat edmontoni versenyén. Hosszú Katinka fantasztikus idővel jutott középdöntőbe Kvangdzsuban, a 18. vizes világbajnokságon a 200 méteres női vegyes úszásban, Szabó Szebasztián pedig 50 méter pillangón úszhat elődöntőt. Késely Ajna és Kapás Boglárka bejutott a 400 méter gyors fináléjába a kvangdzsui vizes világbajnokságon, és döntős a 4x100-as férfi gyorsváltó is.