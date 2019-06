Helyben termelik, helyben dolgozzák föl és helyben is értékesítik a zöldséget és a gyümölcsöt Egerágon. Az Egerági Szociális Szövetkezet az országban az elsők között alakult és ma is sikeresek, húsfeldolgozással is foglalkoznak. Otthonteremtési kedvezménnyel kapnak lehetőséget házvásárlásra, bővítésre és felújításra a fiatalok. Bemutatjuk a vidéken maradást segítő programot, a falusi CSOK-ot. Az agrárminiszter az elmúlt egy évét értékelte, Nagy Istvánnal az eddigi sikerekről és a jövőbeni tervekről is beszélgettünk.