Nyírteleken és Görögszálláson nem az országban megszokott közmunka folyik. Az evangélikus gyülekezet a legnehezebb sorsú és legnehezebben formálható emberek foglalkoztatását vállalja fel. Győrfi Mihály lelkész igen nagy eredménynek tartja, hogy volt alkalmazottjaik közül többet ma már a versenyszféra, a közeli élelmiszer feldogozók foglalkoztatnak. Kertészetükben több száz hektáros fóliában és szabadföldben vagy húsz féle növényt termelnek. (Ők is kísérleteznek batátával...)

Azért létezik még idehaza is növényvédőszer gyártás! Balatonfűzfőről többféle készítmény kerül ki. Köztük vannak saját fejlesztésűek is. A többségük a biotermelők által is használható, a termést is növelő szer. Termékeik iránt már van külföldi érdeklődés is.

Ebben az esztendőben a Dél-Tolna megyei Bátán tartották az országos búzaszentelő ünnepséget. Verőfényben, szabad téri mise után tizenöt-húsz centiméter magas búzaszálak között száll a négy égtáj felé a könyörgés a nagyobb termésért.