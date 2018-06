Egy magyar vállalkozás szép üzleti sikereket ígérő szellemi termékkel székhely változtatásra készül. Szlovéniába lenne az új központ. Oda fizetne adót. Az ok: itthon túlságosan bürokratikus az engedélyeztetés és regisztráció egy csupa természetes anyagból álló növényvédelmi készítménynél. Aztán a receptúrát sem érzi biztonságban a tulajdonos, Buda Richárd. Ezzel veszélybe kerül egy négyhektáros, hideg hajtatásos és szabadföldi kertészet is, aminek a fenntartásához az utóbbi időszakban már elengedhetetlen volt a szellemi termék (egyelőre lombtrágyaként hasznosul) árbevétele is.

Egy jó hír: képeznek immár a komposztáláshoz profi módon értő szakembereket. Olyanokat, akik a gyakorlat embereit oktathatják is a talajerő pótlására. Egy ilyen friss diplomás szakértővel Görögszálláson találkoztunk.

Nem egyenes az út a munka világába a sokéves munkanélküliség után. A kertészkedés egyfajta terápia is lehet ebben a folyamatban. Győrfi Mihály nyírteleki evangélikus lelkésszel is beszélgetünk.

A Soroló május 26-i adása.