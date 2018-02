Kerítéssel akarja körbezárni a tanyát az önkormányzat

Kerítéssel akar körbezárni egy módos, rendezett tanyát az ebesi önkormányzat, még a bentlakó idős házaspár mozgását is korlátozná. Boruzsék az 1990-es évek elejétől 2008-ig háborítatlanul használták hathektáros területüket, örökségüket. Akkor derült ki, hogy egy félhektáros beékelésre igényt tart a falu vezetése. Azóta tart a perek szövevénye. Még nem zárult le, de a polgármester lépett: a bejáró betonozásába oszlopokat vésetett be. Csak felszólításra távolították el azt az akadályt, ami a tanyába való bejárást végképp megakadályozta volna. Megjegyezzük, hogy az idős vállalkozók jelentős adófizetői még most is a településnek, és a vitatott darabot akár meg is vásárolnák. Arról semmiféle hír nincs, hogy mire használná a hivatal a beékelést.

Nagy Tamás, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnöke arról beszélt, miért „örül” az agrárkamarai elnök legújabb nyilatkozatainak.

A Soroló február 17-ei adása.