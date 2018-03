Határszemle

Annyira felázott a föld, hogy egyelőre nem bírja el a munkagépeket. Heves, Nógrád és Pest megye határánál tartottunk rögtönzött határszemlét. Azt megállapítottuk, hogy a repce viszonylag jól viselte a szélsőséges tendenciákat is produkáló telet. Gyökérzete, levélzete jó állapotban van, termőágai is „startra készek”. Ám már megjelentek az élősködő rovarok is. A kartali gazdaság a légi védekezés megrendelését fontolgatja. Sokáig nem várhatnak a döntéssel, mert tápanyagokra is szüksége lenne a növényeknek.

Raskó Györggyel folytatjuk a hazai agrárium elmúlt évtizedének elemzését. Ezúttal kiderül, hogy az oly sikeresnek tűnő húsmarhaágazat milyen sokba kerül a nemzetgazdaságnak.

Szomorú tény, hogy nincs idehaza annyi sertés, amennyi elég lenne a feldolgozó iparnak. Tartósan behozatalra szorulunk élő sertésből és hasított félsertésből is. Ez talán soha sem fordult elő a magyar gazdaságtörténetben.

(A sertéstelep-korszerűsítési pályázatok elhúzódó elbírálásával keletkezett sokmilliárdos károkkal a legközelebbi adásunkban foglalkozunk majd.)

Jó tanácsokat is adunk sonkavásárlóknak.