Schmidt Mária: Kudarcos 16 évet tudhat maga mögött Angela Merkel

Angela Merkel volt Európa vezetője is. Európában is ugyanazt csinálta, mint Németországban. Minden konfliktust a homokba futtatott, mindenhol megpróbált valamilyen hátulról kimunkált kompromisszummal valamit elérni, aminek végülis egyetlen egy értelme volt, hogy a német gazdaság jól járjon belőle, de egyébként az Európai Uniót is elindította a felbomlás útján, hiszen a britek kiváltak, a térségünket pedig maga ellen hergelte – jelentette ki a Terror Háza Múzeum főigazgatója.

Schmidt Mária szerint Angela Merkel kudarcot vallott, ez alól persze kivételt jelent a saját hatalmi ambícióinak a kielégítése, mert – mint azt hozzátette – abban 100 százalékosan teljesített. Problémának nevezte, hogy gyenge a német hadsereg, a csőd szélén áll az ország autóipara és nem tudni semmit sem a transzatlanti viszonyokról.

A mostani német választás arról szól, hogy akarják-e a németek folytatni ezt a semmit, ezt a 16 éves ejtőzést – fűzte hozzá.

Schmidt Mária az őszödi beszéd kiszivárgásának 15. évfordulója kapcsán arról beszélt: nem azért nem lehet megbocsájtani ezt a beszédet, mert trágár volt, hanem mert kiderült belőle, hogy Gyurcsány Ferenc semmibe veszi a választópolgárokat.

