Sajtóklub: Ukrajna teljesen alkalmatlan arra, hogy az EU tagja legyen + videó

Ukrajnában nem működik az állam, gyakorlatilag be van tiltva a szabad sajtó, be van tiltva a polgári demokrácia, választások nem lesznek, szóval ez egy olyan elképesztően ostoba gondolat, amilyen elképesztően pimasz javaslat volt ennek az ukrán tanácsadónak az ötlete, hogy zárják ki Magyarországot, mintha bármit is számítana, hogy ezek a majmok miket mondanak - jelentette ki Bencsik András, a Magyar Demokrata főszerkesztője.

Gajdics Ottó újságíró szerint arról van szó, hogy az Egyesült Államok rá akarja testálni az Európai Unióra az orosz-ukrán háború finanszírozását. Úgy fogalmaztott, ha Ukrajna tagállam lesz, akkor az Isten pénzét is oda lehet adni teljes joggal.

Nagyon-nagyon ágálni kell ellene és meg kell akadályozni, mert az egész közép-európai térséget tönkre fogja tenni, ha ezt Ursuláék tovább tudják csinálni

- tette hozzá.

Ukrajna pedig teljesen alkalmatlan, gazdaságilag, politikailag, társadalmilag, mindenféle tekintetben arra, hogy az Európai Unió tagja legyen - erről már Néző László beszélt.

A Magyar Nemzet főszerkesztője emlékeztetett, az egész ügy egy óriási szembeköpés például Szerbiának, aki hosszú ideje előszobázik, de - jegyezte meg - úgy tűnik, Ukrajna előrébb való, mint Szerbia, vagy a nyugat-balkáni országok.

Bayer Zsolt arra mutatott rá, hogy Ukrajnában Zelenszkijék betiltották az ellenzéki pártokat.

Na, most hogyha ez az európaiság új fokmérője, nem lehetne, hogy holnap betiltsuk a DK-t? És akkor lehet, hogy mi is alkalmassá válunk végre az európai uniós tagságra

- fűzte hozzá.

