Sajtóklub: Szó sincs arról hogy veszélyben lenne a hazai erdővagyon

Egy dakota közmondás szerint előbb, vagy utóbb a döglött lóról le kell szállni, nem érdemes próbálkozni a lovaglással – emlékeztetett Bencsik András arra reagálva, hogy az ellenzék az elmúlt 10 évben bármiről is volt szó, megpróbált végveszélyt hirdetni, jelesül most felült az úgynevezett tűzifarendeletre, pedig szó sincs arról, hogy tömegével irtanák ki a magyar erdőket.

Bencsik Gábor, a Magyar Krónika főmunkatársa szerint most is választ kapott a magyar közvélemény arra, hogy miért szavaz máshogy Budapest és a vidék. A fővárosiaktól eltérően a vidéki ember tudja, hogy az erdő az nem egy absztrakció, hanem egy jószág , amit felelősen kell gondozni és haszonvétel származik belőle., az erdőt művelni kell, fát termel nekünk, ugyanakkor élőhelyet ad a vadaknak is.

A Budapesten székelő ellenzék makacsan a saját fogyatkozó tábora tetszésére hajt, makacsul azokat a tapsokat akarja mindenáron bezsebelni

– tette hozzá.

Néző László, a Mediaworks Központi Szerkesztőség főszerkesztője is úgy véli, ez a probléma vidéken nem probléma, ők pontosan értik ezt a dolgot.

Ez erdő olyan, mint a tőke, amit kamatozik és az erdőgazdaságok ezt a kamatot szokták kivágni, de ennek is csak 50-60 százalékát évente, tehát még a kamat is megmarad, a mostani rendelet azt teszi lehetővé, hogy veszélyhelyzetben a kamatot a teljes egészéhez fel lehet használni, de a tőkéhez nem lehet nyúlni

- mutatott rá.

