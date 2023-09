Sajtóklub: Sokkal többet ad a gyermekvállalás, mint amennyit elveszítesz vele

Larry C. Johnson egykori CIA-elemző egyenesen azt állította, az Egyesült Államok külügyminisztériuma leplezetlenül beavatkozott a 2022-es magyar országgyűlési kampányba. A cél Orbán Viktor megbuktatása volt.

Sajtóklub - Orbán Viktor: Ha az USA békét szeretne, akkor másnap béke lenne

Továbbra is téma a világsajtóban Carlson Tucker Orbán Viktorral készített interjúja, miközben már újabb világhírű újságíró jelentkezett be a kormányfőhöz. Erről is beszélgettek a Sajtóklub újságírói, ahová visszatért a nyári szünet után Bayer Zsolt.

2023. szeptember 03.