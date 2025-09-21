Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 21. Vasárnap Máté, Mirella napja
Jelenleg a TV-ben:

Csörte

Következik:

Bayer show 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sajtóklub

Sajtóklub – Óriási erődemonstáricó volt a DPK első gyűlése, közben Magyar Péter a Facebookon tombolt + videó

2025. szeptember 21., vasárnap 20:00 | HírTV

Az adás vendégei ezúttal Huth Gergely, Kovács András és Szilvay Gergely voltak. Műsorvezető: Gajdics Ottó.

  • Sajtóklub – Óriási erődemonstáricó volt a DPK első gyűlése, közben Magyar Péter a Facebookon tombolt + videó

A tartalomból:

  • Digitális honfoglalás: a gyűlés
  • Migrációs vita Orbán Viktor és Ulf Kristersson között 
  • Elutasítjuk a brüsszeli utat 
  • Orbán Viktor: A következő találkozásunk egy új békemenet lesz október 23-án 

 

Teljes adás:

További híreink

Változások a Keleti pályaudvar megnyitásával kapcsolatban

Magyarországot vette célba az Antifa

Arne Slot váratlan ígéretet tett; most lett elege a Liverpool sztárjának

Nem várt fordulatok Budapesten: a címvédő mellett egy másik világbajnok is elvérzett

Szoboszlai Dominik jövője végleg eldőlt; Curtis azonnal berágott

Hont András zseniálisan mattolta Magyar Pétert és az őt ájultan követő sleppet

Volt helyettese szerint Ruszin-Szendi Romulusz jogszabálysértést követett el + videó

Hosszú betegség után elhunyt a séf, aki a Konyhafőnökben is szerepelt

Nagyon nagy melót tettek bele az ellenzéki portálok a Ruszin-Szendi-botrány tálalásába, okosan elhallgatva a tényeket

További híreink

Nagyon nagy melót tettek bele az ellenzéki portálok a Ruszin-Szendi-botrány tálalásába, okosan elhallgatva a tényeket

Magyar Péter üvöltözni kezdett egy nyugdíjas férfivel Szekszárdon + videó

Több mint 70 járatot törölt a brüsszeli nemzetközi repülőtér vasárnap

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Lövöldözés, gyújtogatás, késelés: a svédek megelégelték a kormányuk tehetetlenségét + videó
2
12 ezer ember örömujjongása a Columbia Egyetem magyar professzorának szavai nyomán
3
Magyarországot vette célba az Antifa
4
Újabb fotó: Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel jelenhetett meg gyerekek előtt
5
Menczer Tamás odaszólt a ,,független" sajtónak + videó
6
Óriási tömeg előtt vesznek végső búcsút Charlie Kirktől
7
Kruchina Károly: Magyar Péterrel szemben Varga Juditnak van esélye, hogy miniszterelnök legyen + videó
8
A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a Tisza Párt folyamatosan generálja az agressziót + videó
9
Hatalmas tömeg gyűlt össze a búcsúztatásra + videó
10
Kocsis Máté: Most van gondban a Tisza Párt és vezére!

Legfrissebb híreink

Hatalmas tömeg gyűlt össze a búcsúztatásra + videó

Hatalmas tömeg gyűlt össze a búcsúztatásra + videó

 Elkezdődött Charlie Kirk temetése, amelyet egy arizonai stadionban tartanak, szigorú biztonsági intézkedések mellett. Donald Trump amerikai elnök, valamint több magas rangú politikus is beszédet mond Charlie Kirk emlékére.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!