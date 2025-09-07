Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 07. Vasárnap Regina napja
Jelenleg a TV-ben:

Bayer show

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sajtóklub

Sajtóklub – Orbán Viktor: A kiskakasból soha sem lesz nagykakas + videó

2025. szeptember 07., vasárnap 20:00 | HírTV
Kötcse Orbán Viktor Európai Unió Magyar Péter

Az adás vendége ezúttal Szabó László, Néző László és Pindroch Tamás volt. A műsort Gajdics Ottó vezette.

  • Sajtóklub – Orbán Viktor: A kiskakasból soha sem lesz nagykakas + videó

A tartalomból:

Orbán Viktor: Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk.

Orbán Viktor: A kiskakasból soha sem lesz nagykakas.

Orbán Viktor: Nyugat-Európa az iszlamizáció felé halad, az esély Közép-Európában van.

Orbán Viktor: Amit Nyugat-Európának hívunk, az ma Közép-Európában található meg.

Orbán Viktor: Az EU a szétfeslés és széttagolódás állapotába lépett.

Orbán Viktor: Az uniós vezetők most a közös eladósodásba próbálják belehúzni az EU-t.

Orbán Viktor: Ez lesz az EU utolsó költségvetése, ha nem történik gyökeres változás.

Orbán Viktor: Meló van. A feladatokat el kell végezni.

Orbán Viktor: Semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve és minden el lesz rendezve.

Orbán Viktor: Ha ostoba kormányunk lesz, tönkre fogunk menni.

Teljes adás:

További híreink

A 80 az új 50? Már tudják miért képesek erre egyes emberek

10 napra leállíthatja a közösségi közlekedést Karácsony Gergely + videó

A korábbi szövetségi kapitány nem hagyta szó nélkül, amit Sallai Roland csinált

Szoboszlai sportszerűtlensége és Szalai piros lapja is téma a horrorshow-t emlegető íreknél

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője: Ebben a gyönyörű ruhában vonult oltár elé Anna - Fotók!

A US Open mindkét döntősét kínos helyzetbe hozta a Grand Slam-győztes

Magyar Péter nagyot koppant

F1, Olasz Nagydíj, verseny

Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó

További híreink

Magyar Péter is Kötcsére hirdetett megmozdulást a mai nap során + videó

A balhéban látta a kiuat Magyar Péter, de Orbánékba nem, maximum a TEK-esekbe akadhat bele Kötcsén

Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Öngyilkos lett a fiatal magyar színésznő
2
24. Kötcsei Találkozó - Orbán Viktor beszéde - élő közvetítés 16 órától a HírTV-n + videó
3
A Tisza Párt szimpatizánsai provokálták a HírTV munkatársát + videó
4
Magyar Péter is Kötcsére hirdetett megmozdulást a mai nap során + videó
5
Orbán Viktor csattanós választ adott arra, hogy Kötcsét hamisítják + videó
6
Ezek a témák kerülhetnek a fókuszba Orbán Viktor beszédében ma Kötcsén
7
A németek hazaküldenék a náluk tartózkodó, katonakorú ukrán férfiakat
8
Rettenetes tragédiát okozott egy víziló
9
A Tisza Párt Kötcsén próbál taktikázni
10
Ma a Hold lesz az esti égbolt főszereplője

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!