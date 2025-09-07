Sajtóklub – Orbán Viktor: A kiskakasból soha sem lesz nagykakas + videó

A tartalomból:
Orbán Viktor: Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk.
Orbán Viktor: A kiskakasból soha sem lesz nagykakas.
Orbán Viktor: Nyugat-Európa az iszlamizáció felé halad, az esély Közép-Európában van.
Orbán Viktor: Amit Nyugat-Európának hívunk, az ma Közép-Európában található meg.
Orbán Viktor: Az EU a szétfeslés és széttagolódás állapotába lépett.
Orbán Viktor: Az uniós vezetők most a közös eladósodásba próbálják belehúzni az EU-t.
Orbán Viktor: Ez lesz az EU utolsó költségvetése, ha nem történik gyökeres változás.
Orbán Viktor: Meló van. A feladatokat el kell végezni.
Orbán Viktor: Semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve és minden el lesz rendezve.
Orbán Viktor: Ha ostoba kormányunk lesz, tönkre fogunk menni.
Teljes adás: