Sajtóklub: Március 15. idei üzenete + videó

Pénteken Orbán Viktor miniszterelnök megbeszélést folytatott Donald Trump volt amerikai elnökkel. A hírről a Sajtóklub vendégei is elmondták véleményüket.

Sajtóklub: Alpári stílusban beszélt a miniszterelnökről Gyurcsány Ferenc a parlamentben + videó

Egyre alpáribb stílusban pedofiloz le válogatás nélkül mindenkit a balliberális ellenzék a saját politikai rendezvényein, de most már a Parlament falain belül is. A kritikán aluli stílust pedig egyes szülőktől hallva a gyerekek egy része is kezdi átvenni.