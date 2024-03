Sajtóklub: Magyar Péter követeli a figyelmet, de nem tűri a kritikát + videó

Sajtóklubban Bayer Zsolt, Bencsik Gábor, Gajdics Ottó és Néző László megbeszélik a március 15-i ünnepi megemlékezések és beszédek legfontosabb üzeneteit, véleményt mondanak arról, hogy Magyar Péter hamarosan pártot alapít, és szót ejtenek arról is, hogy Szentkirályi Alexandra a Fidesz jelöltje Budapesten.

Pénteken Orbán Viktor miniszterelnök megbeszélést folytatott Donald Trump volt amerikai elnökkel. A hírről a Sajtóklub vendégei is elmondták véleményüket.

Sajtóklub: Alpári stílusban beszélt a miniszterelnökről Gyurcsány Ferenc a parlamentben + videó

Egyre alpáribb stílusban pedofiloz le válogatás nélkül mindenkit a balliberális ellenzék a saját politikai rendezvényein, de most már a Parlament falain belül is. A kritikán aluli stílust pedig egyes szülőktől hallva a gyerekek egy része is kezdi átvenni.