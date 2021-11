Sajtóklub: Lesz-e következménye a Városháza-ügynek?

Megosztás itt:

Anonymus legújabb videójában a volt kormányfő a többi között arról beszélt egy találkozón, hogy sok megbízható emberét ajánlotta be a Városházára. Vannak olyanok is, akik az ő kormányában dolgoztak, a Városháza értékesítése pedig olyannyira konkrét szándék, hogy már több érdeklődő is volt rá. Miután az egész Városháza-ügyet kirobbantotta az Index, Karácsony Gergely heves tiltakozásba kezdett és hangoztatta, ilyen ügy nincs, majd most jön Bajnai Gordon és a hangfelvétel tanúsága szerint, de bizony nagyon is szó volt az ingatlan értékesítésének szándékáról.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Adásunk meghívott vendégei egyetértettek abban, hogy az ügy érintettjeinek hazudozásai már egyre inkább paródiába illenek és nem vállalják semmiért a felelősséget, nincs köztük egy sem, aki kiállna és elmondaná az igazságot. Szinte napról-napra új információk derülnek ki a Varosháza ügyben, ekkor pedig heves cáfolatba kezdenek, majd órákkal később kiderül, hogy a cáfolatukból egy szó sem igaz.

Bayer Zsolt felidézte a kispesti önkormányzati képviselő, Lackner Csaba ügyét, s ugye ekkor Gajda Péter polgármester első nyilatkozata az volt, hogy ő nem ismeri fel, hogy ki van a HírTV által bemutatott fotókon.

Eltelt azóta lassan négy év és semmi nem történt velük, egyedül a fideszes Dódity Gabriella jár bíróságra, mert feljelentették. Vajon ezek nem ugyanerre játszanak? Hogy úgysem fog semmi történni velük – tette hozzá.

Bencsik András szerint, úgy tűnik, a baloldali szavazók körében nem lehet olyan bűnt elkövetni, ami őket zavarja. Ugyanez a helyzet most, hiszen teljesen nyilvánvaló, hogy az egyesült baloldal, amelyik a Városházán garázdálkodik, vagy garázdálkodni szeretne – folytatta a Magyar Demokrata főszerkesztője – velük kapcsolatban nagyon kevés az esély, hogy az őket megválasztók felocsúdnának.

Néző László arra hívta fel a figyelmet, hogy nagyon érdekes kérdés megvizsgálni azt, vajon kinek állt érdekében az egész Városháza-ügy kirobbantása? Ki szivárogtathatta ki a felvételeket és miért? S, egyáltalán, kinek állhat érdekében Karácsony Gergely tönkretétele? Belülről próbálják a Karácsony-féle bagázst szétrobbantani? Miért olyan nagy az ellenzéki pártok hallgatása? Miért hallgat Márki-Zay Péter?

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Teljes adás:

HírTV