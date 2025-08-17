Sajtóklub – Két nagyhatalom leült + videó

A tartalomból:
- Trump és Putyin találkozója az elmúlt évtizedek legfontosabb amerikai–orosz egyeztetése volt
- Putyin: Időszerű, hasznos, őszinte és tartalmas volt az alaszkai tárgyalás
- Putyin: Az alaszkai tárgyalások közelebb visznek minket a szükséges döntésekhez
- Orbán Balázs: Beérni látszik a tavaly nyáron Orbán Viktor által elindított békemisszió eredményeHéétfőn Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel Volodimir Zelenszkij ukrán államfő
- Vlagyimir Putyin az egész Donbasz átadását kéri Oroszországnak
- Zelenszkij nem adja át Donbaszt, de leülne tárgyalni
- Vérlázító az ukrán ombudsmani jelentés Sebestyén József haláláról
Teljes adás: