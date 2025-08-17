Sajtóklub – Két nagyhatalom leült + videó

Így értékeltek a mesterek a Ferencváros-Puskás Akadémia mérkőzés után

Már a német kancellár is elismeri: az amerikai elnöké a döntő szerep a háború lezárásában + videó

Még egy nagykövet nevét sem tudja helyesen leírni a Tisza Párt elnöke + videó

Új milliárdosa van az országnak

Bayer Zsolt: Takarítsátok el az összeset, míg nem késő!

A közéletet érintő legfontosabb eseményekről ezúttal Nagy Attila Tibor politikai elemző, Szőcs László, a Mediaworks főmunkatársa, Szakonyi Péter újságíró és Gajdics Ottó újságíró vitázott. Műsorvezető: M. Dobos Marianne.

Elhunyt vasárnap 87 évesen Terence Stamp brit színész, aki filmjeiben gyakran játszott gonosz főhősöket, köztük talán a legemlékezetesebb Zod tábornok karaktere volt az első Superman-filmekben.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.