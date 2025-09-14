Sajtóklub – Kell-e félnünk itthon pszichopata merénylőtől? + videó

A nap, amit soha nem felejt el Szarvaskend

A tiszások átlépték a vörös vonalat – így élte meg Császár Attila a Kötcsén rázúduló gyűlöletcunamit + videó

A Charlie Kirk-gyilkosságnál is megrázóbb hírre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

Újabb légtérsértés Lengyelország fölött, de ezúttal Romániának is jutott a drónokból

Így hömpölygött a víz Pásztón az intenzív zivatar után + videó

A másodosztályban szereplő Kecskeméti TE hosszabbítás után 3-2-re nyert az Újpest FC ellen vasárnap a labdarúgó MOL Magyar Kupában, és a legjobb 32 közé jutott.

Mindenki tudja, hogy Magyar Péter egy poloska – jelentette ki a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.