2025. 09. 14. Vasárnap
Sajtóklub – Kell-e félnünk itthon pszichopata merénylőtől? + videó

2025. szeptember 14., vasárnap 20:00
elemzés gyűlölet Sajtóklub Kirk-merénylet

Amerikában egy egyetemi előadás közben agyonlőtték Charlie Kirk fiatal jobboldali véleményvezért. A Sajtóklub vendégei is elmondták véleményüket a témáról.

  • Sajtóklub – Kell-e félnünk itthon pszichopata merénylőtől? + videó

Továbbá a tartalomból: 

  • Charlie Kirk kivégzése rávilágít, hogy következménye van a gyűlöletkeltésnek
  • Orbán Viktor: Meg kell állítani a gyűlöletkeltő baloldalt!
  • Itt tartunk: Charlie Kirk kivégzését ünnepli a kutyapártos politikus
  • A lengyel légtér megsértése után milliméterekre a III. világháború? 
  • Ursula von der Leyen: Európa harcban áll
  • A Tisza Párt képviselői állva tapsolták meg Ursula von der Leyent az Európai Parlamentben
  • Orbán Viktor: Ursula von der Leyen vezetésével az Európai Unió a szakadék felé tart

Teljes adás: 

Elásva találták meg egy júliusban eltűnt férfi holttestét

Újabb légtérsértés Lengyelország fölött, de ezúttal Romániának is jutott a drónokból

Meglepő fordulat a királyi családban: III. Károly király kizárta Vilmost

Détári elárulta, mi a különbség közte és Szoboszlai között

Détári Lajos beolvasott Varga Barnabásnak és Szoboszlaiéknak

Az UEFA döntött: Szlovákia utólag Európa-bajnok

Kapu Tiborról beszélnek vállalhatatlanul a Népszava munkatársai

Atyavilág! Mit művelt Molnár Attila az atlétikai-vb-n?

A Charlie Kirk-gyilkosságnál is megrázóbb hírre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

A tiszások átlépték a vörös vonalat – így élte meg Császár Attila a Kötcsén rázúduló gyűlöletcunamit + videó

„Ennek az állatnak halál jár” – Donald Trump nem fogta vissza magát az Amerikát megrázó gyilkossággal kapcsolatban

Kapu Tiborról beszélnek vállalhatatlanul a Népszava munkatársai

