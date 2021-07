Sajtóklub: „Ide veled, régi kardunk!”

161 új koronavírus fertőzöttet igazoltak a hétvége folyamán, nem követelt újabb halálos áldozatot a járvány. A beoltottak száma több mint 5 millió 596 ezer, közülük 5 millió 374 ezren már a második dózist is megkapták. Keddtől beutazhatnak Magyarországra azok az orosz turisták, akik rendelkeznek oltással - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Az olimpiai pályázattal is pénzt keresett volna Cseh Katalin - írja a Demokrata. A lap arról számolt be, hogy a politikus által vezetett cég egy olyan projekttel jelentkezett támogatásért, ami szerintük a magyar olimpiai pályázat sikerességében is segítséget nyújthat. A portál arra is felhívta a figyelmet: a Momentumos politikus korábban aktív részese és vezéralakja volt az olimpiaellenes aláírásgyűjtésnek. Következmények nélküli párt a Momentum - mondta a KDNP frakciószóvivője Magyarország élőben című műsorunkban. Nacsa Lőrinc szerint azzal, hogy Cseh Katalin a pártban maradhat, noha korábban az általa irányított cégekhez több milliárd forintos uniós pályázati pénz kerül gyanús körülmények között, azt jelenti, hogy a Momentum csak látszólag küzd a korrupció ellen. Lengyel László szerint az előválasztás csupán színjáték, a baloldali szereplők, élükön Gyurcsány Ferenccel régen lejáratódtak, akikkel nem lehet választást nyerni 2022-ben. A baloldali politológus a Klub Rádióban azt mondta: „amíg Gyurcsány Ferenc látszik az ellenzék hősének, addig nagy baj van”. Az összefogásról ugyanakkor kérdésként fogalmazta meg, hogy kormányzóképes-e? Fidesz: A Gyurcsány-show újabb állomásához érkezett, a baloldali politikusok jelezhetik igényüket az epizódszerepekre. Saját maguknak tettek keresztbe az ellenzéki pártok az úgynevezett Pegasus ügyben - ismerte be a Nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnöke. Stummer János elmondta: vizsgálóbizottságot akartak összehívni, de mivel feljelentést tettek, ezt maguk akadályozták meg. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a magyar konzervativizmust a nemzet, a család és a munka kultúrájának fogalmai alkotják. Egyre több a szerhasználó, a kéregető és a hajléktalan a főváros utcáin - írja a Magyar Nemzet. A lap munkatársai az Örs vezér tere, a Boráros tér és Újbuda forgalmas közlekedési csomópontjait bejárva azt tapasztalták, hogy a Karácsony Gergely vezette főváros és a baloldali kerületek elengedték a közbiztonság és köztisztaság kérdését. A gyermekvédelmi népszavazás az egyetlen módja annak, hogy a brüsszeli bürokraták támadásait visszaverje a magyar kormány - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István hangsúlyozta: a Fidesz–KDNP-kormány a magyar nemzeti érdeket képviseli, „ettől sem zsarolással, sem fenyegetéssel, sem pénzügyi eszközök jogtalan ki nem fizetésével nem tudnak térdre kényszeríteni bennünket”. A Mathias Corvinus Collegium Európai Tanulmányok Műhelyének vezetője szerint az Európai Unió a jogállamisági mechanizmussal és a 7-es cikkely szerinti eljárással túlterjeszkedik saját hatáskörén. Rodrigo Ballester a Magyar Nemzetben megjelent interjúban azt mondta, az uniós intézmények jogértelmezésében hangsúlyossá vált az uniós értékek védelme, erre hivatkozva írják át a játékszabályokat. A Heti Gazdasági Index értéke már 18 hete pozitív - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A kormány a Széchenyi Alapok alapkezelőn keresztül 10 milliárd forintot fektet be a magyar startup cégek támogatásába, ez az eddigi legnagyobb ilyen program az országban - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A Nemzeti Kulturális Tanács tagjait adó tizenhét kultúrstratégiai intézmény állami támogatása 2021-től 13,5 milliárd, 2022-től 17 milliárd forinttal emelkedik - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A keleti nyitás politikája bevált, és Magyarország sokat profitált a türk országokkal folytatott gazdasági együttműködésből - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Isztambulban. A koronavírus-fertőzöttek száma 194,1 millió, az áldozatoké 4,15 millió világszerte. Ukrajnában újabb három betegnél azonosították a koronavírus erősen fertőző, először Indiában megjelent delta variánsát, ezúttal a nyugati országrészben lévő Lviv megyében. Izraelben már csaknem 200 embert ápolnak kórházban a koronavírus-fertőzés szövődményei miatt a delta vírusváltozat okozta negyedik hullámában, közülük több mint száz ember állapota súlyos. Felfüggesztette a parlament működését és leváltotta a miniszterelnököt a tunéziai elnök, miután az országban erőszakba torkolló tiltakozások voltak az ország gazdasági helyzete és a koronavírus-járvány kezelése miatt. Nadzsib Mikati milliárdos üzletembert bízta meg kormányalakítással a libanoni elnök. A vietnami parlament újabb ötéves időszakra újraválasztotta Nguyen Xuan Phuc elnököt. Afganisztánban 47 százalékkal nőtt a civil áldozatok száma 2021 első felében az előző év azonos időszakához képest - állapította meg jelentésében az ENSZ. Túszejtők elengedtek 28 diákot, akiket július 5-én hurcoltak el az északnyugat-nigériai Kaduna állam egyik bentlakásos iskolájából, de 81 gyereket továbbra is fogva tartanak. Meghalt a kórházban az férfi, aki a hatóságok szerint megpróbálta leszúrni a hatalmat puccsal magához ragadó Assimi Goita ideiglenes elnököt Maliban. Késsel megtámadtak egy Charlie Hebdo feliratú pólót viselő nőt Londonban - közölte a brit rendőrség. Vádat emeltek törvényellenes vagyonosodás és pénzmosás miatt Salvador Sánchez Cerén korábbi salvadori elnök ellen. Csökkent az ereje annak a tájfunnak, amely az olimpiának otthont adó Japán felé közelít. A kormány büntető feljelentést tesz a konzultációs oldalt ért informatikai támadás miatt. Forgalmirend-változásokra kell számítani az M3-as autópályán és Mogyoród környékén péntektől vasárnapig, a Forma-1-es Magyar Nagydíj idején - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. A dunai árhullám levonulása után a folyó mentén folytatódik a szúnyoggyérítési program - közölten az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A tartós hőség miatt hőségriadót rendelt el Müller Cecília országos tisztifőorvos. Megnyithat a Velencei-tónál az a négy strand, amelynek a működési engedélyét a víz minősége miatt a múlt héten felfüggesztették. Márton Anna vereséget szenvedett a bronzmérkőzésen a női kardozók egyéni versenyében a tokiói olimpián, így a negyedik helyen végzett. A Milák Kristóf, Szabó Szebasztián, Bohus Richárd, Németh Nándor összeállítású férfi 4x100 méteres gyorsváltó a pontszerző ötödik helyen végzett az olimpián. Milák Kristóf toronymagasan a legjobb, Kenderesi Tamás pedig a nyolcadik idővel jutott tovább 200 méter pillangón a tokiói olimpia úszóversenyeinek előfutamaiból. Hosszú Katinka a második idővel jutott tovább 200 méter vegyesen, Sebestyén Dalma viszont lemaradt az elődöntőről, így a 17. helyen zárt a tokiói olimpia úszóversenyén. A magyar női vízilabda-válogatott 10:10-es döntetlent játszott az orosz csapattal első csoportmérkőzésén a tokiói olimpián.