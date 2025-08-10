Sajtóklub – Fleck Zoltán a Tisza Párt rendezvényén nyíltan hangoztatta: forradalomra van szükség, nem kormányváltásra + videó

Megosztás itt:

Az adás témái:

Kéri László: Úgy kell bánni a fideszesekkel, mint a pestisesekkel.

"Építi a szeretetországot" – Kocsis Máté is reagált Kéri László botrányos mondataira.

Kocsis Máté szerint, még néhány ilyen megszólalás és meglesz az ötödik kétharmad.

Fleck Zoltán: Zsarolással és fenyegetéssel kell nyomást gyakorolni a köztársaság elnökre.

Fleck Zoltán a Tisza Párt rendezvényén nyíltan hangoztatta: forradalomra van szükség, nem kormányváltásra.

Magyar Péter újra megpróbálta meghódítani Erdélyt – nem jött össze.

A MÚOSZ szerint a kormány hibája, hogy Magyar Péterék kitiltották a sajtót az erdélyi rendezvényükről.

Gőzerővel zajlik a Digitális Polgári Körök megalakulása.

Kocsis Máté: Egy nap alatt már 4000-en lettünk a Zebra Digitális Polgári Körben. Holnap csatlakozz te is!

Teljes adás: