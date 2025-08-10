Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 10. Vasárnap Lőrinc napja
Jelenleg a TV-ben:

Bayer show

Következik:

Jard 23:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sajtóklub

Sajtóklub – Fleck Zoltán a Tisza Párt rendezvényén nyíltan hangoztatta: forradalomra van szükség, nem kormányváltásra + videó

2025. augusztus 10., vasárnap 22:00 | HírTV

Az adásban Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője, Szabó László producer, kommunikációs szakember és Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője elemezte a közélet különféle aktuális témáit. A műsort Huth Gergely vezette.

  • Sajtóklub – Fleck Zoltán a Tisza Párt rendezvényén nyíltan hangoztatta: forradalomra van szükség, nem kormányváltásra + videó

Az adás témái:

Kéri László: Úgy kell bánni a fideszesekkel, mint a pestisesekkel.

"Építi a szeretetországot" – Kocsis Máté is reagált Kéri László botrányos mondataira.

Kocsis Máté szerint, még néhány ilyen megszólalás és meglesz az ötödik kétharmad.

Fleck Zoltán: Zsarolással és fenyegetéssel kell nyomást gyakorolni a köztársaság elnökre.

Fleck Zoltán a Tisza Párt rendezvényén nyíltan hangoztatta: forradalomra van szükség, nem kormányváltásra.

Magyar Péter újra megpróbálta meghódítani Erdélyt – nem jött össze.

A MÚOSZ szerint a kormány hibája, hogy Magyar Péterék kitiltották a sajtót az erdélyi rendezvényükről.

Gőzerővel zajlik a Digitális Polgári Körök megalakulása.

Kocsis Máté: Egy nap alatt már 4000-en lettünk a Zebra Digitális Polgári Körben. Holnap csatlakozz te is!

 

Teljes adás:

További híreink

Műhelytitkok: ilyen a McDonald's egy alkalmazott nézőpontjából

J. D. Vance a hét legerősebb mondatát szúrta oda Zelenszkijéknek

Sziget Fesztivál 2025: Ennyit kérnek el a sörért, a burgerért és egy jó kávéért

Oroszország bevetette rettegett rakétáját

Ez végleges, Gulácsi és Orbán búcsúzni kényszerül Lipcsében

J.D Vance: Az Egyesült Államok befejezte Ukrajna finanszírozását

Felfoghatatlan tragédia: férjével együtt hunyt el autóbalesetben a 30 éves Szigeti Barbara Júlia mentős

Ettől a fűszernövénytől helyreáll a kerted talajminősége!

Magyar Péter ismét a HírTV ellen uszított + videó

További híreink

A számok is cáfolják Magyar Pétert, tízszeresére nőtt az Otthon Start Program után érdeklődők száma + videó

Parajdi katasztrófa: Leleplezték a bűnösöket, akik tétlenül nézték a tragédia közeledtét

Horrorlelet a focipálya alatt: emberi maradványokra bukkantak Mórahalmon

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az európai hatalmak és Ukrajna az amerikai-orosz tűzszüneti tervre egy ellenjavaslattal válaszoltak
2
J. D. Vance a hét legerősebb mondatát szúrta oda Zelenszkijéknek
3
Orosz repülőgépek miatt került sor a magyar Gripenek első éles riasztására
4
Takács Péter: Az EESZT újra zavartalanul működik, az e-receptek kiváltásának nincs akadálya
5
Európában tovább nőttek az aggályok az iszlám női ruhaviselet miatt
6
Magyar Péter több rendezvényén is agresszívan reagálnak a Tisza Párt szimpatizánsai + videó
7
Ruszin-Szendi Romulusz a zsírleszívást választotta a sportolás helyett, míg Bőröndi Gábor átúszta a Balatont + videó
8
A születésnapján zuhant le szédítő mélységből a veterán katona
9
Magyar Péter ismét a HírTV ellen uszított + videó
10
A fideszeseket sértegette a HVG publicistája + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!