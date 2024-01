Sajtóklub: Cseh Katalin és Donáth Anna továbbra is a magyar diákok ellen harcol + videó

Megosztás itt:

Sok minden belefér az ellenzéki politizálásba. De az, amit jelen pillanatban Donáth Anna és Cseh Katalin az európai politikai színtéren tesznek, az nem a magyarországi kormánypártnak vagy miniszterelnöknek a még csak nem is a gyalázása, bár már az sem illene bele szerintem a protokolláris polgári keretekbe, hanem a saját hazájukat, ráadásul két fiatal hölgyről van szó, a korban is hozzájuk közelebb lévő egyetemista korosztálynak az életét lehetetleníti el - nyilatkozta L. Simon László Vezércikk című műsorunkban, a témáról a Sajtóklub vendégei is elmondták véleményüket.

