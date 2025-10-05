Sajtóklub – A vesztébe rohan az EU a háborúpárti narratívával + videó

A tartalomból:
- Orbán Viktor: Magyarországon aláírásgyűjtés indulhat Brüsszel háborús tervei ellen
- Koppenhágában újabb eurómilliárdokat jelentett be Ukrajnának Ursula von der Leyen
- Orbán Viktor: Az Európai Unió elhatározta, hogy háborúba megy
- Álhírbotrány: Kiszállt az ügyészség Juhász Péterhez
- Az álhírbotrány egy megalapozatlan pletykával kezdődött
- Kiemelten kockázatosnak minősítette Magyar Péter mobilalkalmazásának egyes kihívásait az Adatvédelmi Hatóság
- A közigazgatásban is tisztogatna a Tisza Párt
Teljes adás: