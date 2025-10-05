Keresés

Sajtóklub

Sajtóklub – A vesztébe rohan az EU a háborúpárti narratívával + videó

2025. október 05., vasárnap 20:00 | HírTV
Ukrajna elemzés EU-csúcs Sajtóklub

A koppenhágai EU-csúcson Orbán Viktor világossá tette, hogy Magyarország a béke oldalán áll, miközben Brüsszel a háborús logikát erőlteti. A témáról a Sajtóklub vendégei is elmondták véleményüket.

  • Sajtóklub – A vesztébe rohan az EU a háborúpárti narratívával + videó

A tartalomból: 

  • Orbán Viktor: Magyarországon aláírásgyűjtés indulhat Brüsszel háborús tervei ellen 
  • Koppenhágában újabb eurómilliárdokat jelentett be Ukrajnának Ursula von der Leyen
  • Orbán Viktor: Az Európai Unió elhatározta, hogy háborúba megy
  • Álhírbotrány: Kiszállt az ügyészség Juhász Péterhez
  • Az álhírbotrány egy megalapozatlan pletykával kezdődött
  • Kiemelten kockázatosnak minősítette Magyar Péter mobilalkalmazásának egyes kihívásait az Adatvédelmi Hatóság
  • A közigazgatásban is tisztogatna a Tisza Párt

Teljes adás: 

