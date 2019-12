Sajtóklub: A nemzeti oldal védi az erkölcsi bástyát

Gréczy Zsolt ügye után Gyurcsány Ferenc Facebook oldalán azt írta, a jog igazsága nem egyenlő a politika igazságával. A Demokratikus Koalíció továbbra is segíti Gréczyt, mi meg vigyázunk rá. - vetette fel a témát Huth Gergely.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Stefka István a műsorban azt mondta, az ő idejében a Gréczy Zsolthoz hasonlókat úgy nevezték, hogy mutogatós bácsi:

„Csak a mai modern világban az van, hogy küldözgetik az Interneten a látnivalókat. A lányok, asszonyok és nők egyöntetű véleménye, hogy ez rettentően gusztustalan. Ez nem férfias, sőt sérti a nők büszkeségét.”

Gajdics Ottó hozzátette, attól pikáns Gyurcsány Ferenc bejegyzése és közös képe Gréczy Zsolttal a Facebookon, hogy minden szál Gyurcsány köreihez vezet:

„Elfogadtuk azt, ami Borkai Zsolttal történt, de azért azt mégiscsak ki kellene deríteni, hogy mekkora szerepe volt mindannak, ami történt a Ferinek. Most pedig kiáll álszent farizeus arccal, és ő beszél. Erre akartam utalni, hogy ezen a területen is kettős mérce van, nekik ezt lehet. Például az Ungár András ki is mondta, hogy mi, akik még fontosnak tartjuk a tízparancsolatot, családról beszélünk, nekünk nem lehet olyat csinálni, mint amit Borkai csinált. Nekik ez a szabadság, amit a Gréczy csinált, ezzel nincsen semmi probléma. Ilyen szinten gondolják azt, hogy ránk egészen más szabályok vonatkoznak, mint rájuk. Tévednek, és majd megtanulják, Gréczy már erősen tanulja, hogy azért mindent neki sem lehet. Nagyon bízom benne, hogy Feri vigyázó tekintete eljut egyszer odáig, hogy Feristől, mindenestől ezeket a figurákat elfelejthetjük.”

Bencsik András a következőképpen fejtette ki a történtekről a véleményét:

„Az a véleményem, hogy a kampány javában elkezdődött. Én nem azt tartom fontosnak, hogy Gréczy Zsolt hogyan mutogatja magát, hanem az, hogy Gréczy Zsoltot az a politikai tábor, amelyikhez tartozott, erejéhez mérten megvédi. Folyamatosan védi, enyhíti a bűneit és próbálja mentegetni. Ellentétben Borkai Zsolttal, akivel a saját tábora mereven és brutálisan elhatárolódott. Wittinghoff Tamástól nem határolódott el ugyanúgy a saját tábora, és ami azt illeti a kispesti politikusoktól sem határolódott el szintén a baloldal. Lassan észre kellene vennünk, hogy van egy hatalmas különbség a jobboldal és a baloldal között. A baloldal mindig, minden esetben, minden szereplőjét megvédi, akkor is, ha egyébként nem érdemli meg a védelmet.”

Huth Gergely feltette a kérdést: Nem attól több a nemzeti oldal, hogy megőrzi az erkölcsi bástyát?

Gajdics Ottó válaszában kifejtette, Bencsik András felvetése akkor lenne helyes, ha valakit jogtalanul és alaptalanul vádolnak.

Teljes műsor:

HírTV